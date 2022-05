El Ibex cierra en positivo superando los 8.900 mientras los mercados respiran

FOTO DE ARCHIVO: Una bandera española ondea sobre la Bolsa de Madrid, España, 1 de junio de 2016. REUTERS/Juan Medina

27 may - El principal índice bursátil español cerró la última sesión de la semana con un tono positivo superando la barrera de los 8.900 puntos, que no alcanzaba desde mediados de noviembre, y cerrando su sexta jornada en verde, una racha alcista no vista desde marzo.

Los inversores respiraron aliviados tras la publicación de los datos macroeconómicos de Estados Unidos que parecen indicar que la inflación ha tocado techo al fin, lo que podría significar un apuntalamiento del crecimiento económico.

Por su lado los responsables monetarios tanto en la Reserva Federal de EEUU como del Banco Central Europeo parecen haber abandonado la retórica de continuas subidas de tipos de corte agresivo, lo que también contribuyó al alivio en los mercados.

Así las cosas, el selectivo bursátil español Ibex-35 cerró con un alza de 44,80 puntos el viernes, un 0,50%, hasta 8.933,60 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 subió un 1,45%.

En el sector bancario, Santander subió un 0,66%, BBVA se anotó un 0,68%, Caixabank cedió un 1,35%, Sabadell cayó un 2,94%, y Bankinter se revalorizó un 0,03%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedió un 0,10%, Inditex avanzó un 2,96%, Iberdrola se revalorizó un 0,18%, Cellnex ganó un 0,86% y la petrolera Repsol subió un 0,23%.

(Información de José Muñoz; editado por Emma Pinedo)