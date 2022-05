Danny Drinkwater confirma su marcha del Chelsea

El centrocampista inglés del Chelsea Danny Drinkwater, cedido al Reading (segunda división inglesa) esta temporada, confirmó su marcha del equipo londinense, donde nunca ha logrado imponerse en cinco años.

"Mi tiempo en el @chelseafc toca su fin. Yo, el club y los aficionados estamos extremadamente decepcionados con el resultado. Las lesiones, la manera en la que he sido tratado, los errores que he cometido, los problemas del terreno de juego, la falta de minutos... la lista de excusas sería interminable pero no querría ni puedo cambiar lo que ha pasado. Voy a quedarme con las cosas positivas de los últimos cinco años", escribió Drinkwater, de 32 años, en su cuenta de Instagram.

Traspasado desde el Leicester al Chelsea en 2017, Drinkwater jugó muy poco con los 'Blues' y ha sido cedido al Burnley, Aston Villa y al Kasimpasa turco, sin haber llegado a convencer. Esta temporada, disputó 34 partidos en Championship (segunda división inglesa) con el Reading, equipo que evitó por poco el descenso a la tercera división.

Formado en el Manchester United en el que no llegó a jugar ningún partido con el primer equipo, Drinkwater, que ha sido internacional con Inglaterra en tres ocasiones, sobresalió en el Leicester, participando en la conquista del título de Premier League con los 'Foxes' en 2016.

