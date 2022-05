Cuba: EEUU se dice democrático pero no acepta espacio plural

LA HABANA (AP) — El presidente cubano Miguel Díaz-Canel criticó el viernes a Estados Unidos y señaló que Washington no es capaz de respetar la diversidad en la región, en medio de una polémica que precede a la Cumbre de las Américas, evento al cual pareciera que Cuba, Venezuela y Nicaragua no serán invitados.

Díaz-Canel habló durante la inauguración de una reunión de máximo nivel de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), a la que asisten el venezolano Nicolás Maduro y el boliviano Alberto Arce, entre otros.

“Dicen ser promotores de la democracia, que deliberadamente confunden con su sistema, pero no son capaces de asegurar un espacio plural. Pretenden estar interesados en una relación constructiva con nuestra región, pero irrespetan las diferencias”, dijo el mandatario cubano.

En esta ocasión la reunión del ALBA fue acaparada por la polémica en torno a la Cumbre de las Américas, prevista para el realizarse entre el 6 y 10 de junio. Algunos presidentes como Daniel Ortega de Nicaragua y Roosevelt Skerrit de Dominica participaron con discursos virtuales. Otros Estados mandaron representantes, como Antigua y Barbuda y Granada .

La ALBA es “inclusiva, abarcante y unitaria”, dijo Maduro a periodistas poco antes del inicio de la reunión . “Nos hemos convocado para dar el debate, para fijar una posición muy clara sobre la reunión que están convocando en Los Ángeles y bueno, un rechazo firme, contundente, absoluto, a la visión imperial que pretende excluir a los pueblos de Las Américas”.

La víspera Kevin O’Reilly, el funcionario del Departamento de Estado que coordina la preparación de la Cumbre de las Américas, dijo en una audiencia en el Senado estadounidense que no se había invitado a ningún representante del gobierno de Maduro ni del Ejecutivo del nicaragüense Daniel Ortega, pero dejó la puerta abierta a que se pueda invitar a Cuba, aunque el mismo día Díaz-Canel descartó asistir.

Maduro y Arce fueron recibidos el viernes por la mañana en la alfombra roja del Palacio de la Revolución en La Habana antes del inicio de las sesiones plenarias que contarían con dirigentes de la decena de países que conforman el ALBA.

“Son estos los momentos en que los países hermanos demuestran la verdadera hermandad. Es como una familia”, manifestó Arce a su llegada. “Si quieren hacer una reunión de amigos, que la hagan, pero no pueden llamarla Cumbre de las Américas. En las Américas estamos todos”.

En un discurso durante la reunión, Arce ante los otros funcionarios ratificó que no asistirá a la Cumbre de las Américas.

A raíz de las protestas ante Estados Unidos de países como Argentina y México, quienes pedían que no se excluyera a ninguna nación del evento, Díaz-Canel agradeció las muestras de solidaridad, pero aseguró que no asistiría. El viernes el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que aún no decidía si iría o no.

Las Cumbres de las Américas fueron creadas desde 1994 por Estados Unidos como una forma de impulsar políticas regionales en torno a formar un área de libre comercio encabezada por Washington, pero Cuba estuvo excluida hasta 2015, cuando varios países amenazaron con no participar si la isla no era invitada a la cita en Panamá.

La llegada de Cuba a esos foros coincidió con un histórico acercamiento entre La Habana y Washington durante los mandatos de Barack Obama y Raúl Castro. En 2018 la isla sí asistió a la que cumbre se realizó en Perú.

Por su parte, el mecanismo del ALBA fue creado en 2004 por los fallecidos líderes Fidel Castro y Hugo Chávez, la organización, actualmente con una decena de miembros activos, funciona como un foro de coordinación regional y apoyo en temas económicos y sociales.

Gracias a su cooperación, por ejemplo, Estados como Nicaragua, Bolivia y Venezuela se declararon libres de analfabetismo, o gobiernos de pequeños países del Caribe obtuvieron prestaciones médicas o petróleo mediante créditos blandos.

Andrea Rodríguez está en Twitter: www.twitter.com/ARodriguezAP