Corea del Norte adquirió mascarillas y vacunas chinas antes de informar del brote de COVID

PEKÍN/SEÚL (Reuters) - En los meses anteriores a reconocer su primer brote oficial de COVID-19, Corea del Norte importó repentinamente de China millones de mascarillas, 1.000 respiradores artificiales y posiblemente vacunas, según datos comerciales publicados por Pekín.

Hace dos semanas medios de comunicación estatales revelaron el brote, generando inquietud por la falta de vacunas, suministros médicos y escasez de alimentos. Los datos chinos muestran que incluso antes de ese anuncio, Corea del Norte había comenzado a abastecerse.

No consta que Corea del Norte haya llevado a cabo ninguna campaña importante de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, en febrero China exportó a su país vecino vacunas no identificadas por valor de 311.126 dólares, según los datos publicados este mes. China no informó de ninguna otra exportación de vacunas a Corea del Norte en ningún otro mes de este año, ni en todo el año pasado.

De enero a abril, el último mes del que se dispone de datos, Corea del Norte compró a China más de 10,6 millones de mascarillas, sin haber comprado ninguna en diciembre de 2021.

En esos cuatro meses, China también exportó casi 95.000 termómetros, más de 33 veces que la cantidad total de 2021.

En abril, China exportó a Corea del Norte 1.000 ventiladores mecánicos no invasivos por valor de 266.891 dólares, así como material de laboratorio que podría utilizarse en los kits de pruebas de COVID-19. Otras importaciones de material médico incluyeron guantes de goma y ropa de protección.

En conjunto, las exportaciones de China a Corea del Norte alcanzaron los 98,1 millones de dólares en abril, la cifra más alta desde enero de 2020, cuando la cifra fue de 186,8 millones de dólares.

Corea del Norte cerró sus fronteras a casi todo el comercio durante la mayor parte de la pandemia, y sólo recientemente permitió un goteo de suministros y productos en el país en trenes y barcos desde China.

Tres aviones de la aerolínea norcoreana Air Koryo llegaron a China y regresaron a Pionyang la semana pasada con suministros médicos, según una fuente diplomática.

