Aleix Espargaró domina el día de ensayos libres en Mugello

El español Aleix Espargaró (Aprilia), segundo en la general del campeonato por detrás del francés Fabio Quartararo (Yamaha), logró el viernes el mejor tiempo durante las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, en el circuito de Mugello.

Quartararo, con falta de confianza a falta de dos días para el Gran Premio, octava prueba del campeonato, terminó noveno, a 628 milésimas, antes de la tercera sesión de entrenamientos libres, que tendrá lugar el sábado por la mañana.

Espargaró, por su parte, ha abordado este fin de semana en la Toscana de la mejor manera posible: después de haber sido confirmado el jueves como "capitán" del equipo Aprilia durante los próximos dos años, el español de 32 años no perdió el tiempo sobre el trazado iluminado por el sol, bajo la atenta mirada del recientemente retirado Valentino Rossi, presente como espectador en el GP.

El español logró el segundo mejor tiempo de la primera sesión por detrás del japonés Takaaki Nakagami (Honda-LCR) y después superó a la competencia de las Ducati por la tarde, durante el segundo ejercicio.

Por el momento, Espargaró lidera por delante de las dos Ducati oficiales del italiano Francesco Bagnaia y del australiano Jack Miller.

Detrás, otras dos motos Ducati de los equipos satélite, las de los italianos Luca Marini (VR46) y Enea Bastanini (Gresini).

Quartararo, vencedor en Mugello el año pasado, batalló para conservar con dificultad un puesto en el 'Top 10' con un tiempo aproximadamente un segundo y medio más lento que el récord de la pista que batió el año pasado (1:45.187).

"No me sentía bien sobre la moto, no es una cuestión de velocidad sino de feeling y confianza", comentó en caliente delante de la prensa.

Nakagami, en cabeza después de la primera sesión, reculó a la 13ª posición en la clasificación acumulada después de las dos sesiones, justo por detrás del seis veces campeón del mundo el español Marc Márquez.

El cálido día en la Toscana, bajo el que se vivió el regreso de los aficionados en la reapertura al público de Mugello después de tres años, también estuvo marcada por la impresionante caída en moto 3 del japonés Ayumu Sasaki.

El piloto de 21 años se cayó después de haber perdido el control de su moto, durante la segunda sesión de entrenamientos libres, y fue atropellado por el español Jaume Masía, reciente vencedor en el Gran Premio de Francia.

El japonés estaba consciente pero fue transportado al hospital para exámenes médicos complementarios, anunció la organización.

. Clasificación combinada de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres de MotoGP en el Gran Premio de Italia, sobre el circuito de Mugello, en la Toscana (5,2 km).

1. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia), en 1:45.891

2. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) a 0.049

3. Jack Miller (AUS/Ducati), a 0.422

4. Johann Zarco (FRA/Ducati) a 0.458

5. Luca Marini (ITA/Ducati-VR46), a 0.471

6. Enea Bastianini (ITA/Ducati) a 0.504

7. Brad Binder (AFS/KTM), a 0.548

8. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46), a 0.582

9. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) a 0.628

10. Pol Espargaro (ESP/Honda) a 0.727

(...)

12. Marc Márquez (ESP/Honda) a 0.767

NOTA: los pilotos que hayan realizado los diez mejores tiempos en las tres primeras sesiones de ensayos libres participan directamente en la segunda sesión de clasificación (Q2), que determina los 12 primeros puestos de la parrila de salida.

Los otros deben participar en una sesión clasificatoria previa (Q1) en la que los dos pilotos más rápidos son repescados para la Q2.

