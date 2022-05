"Tunic": las aventuras de un zorro en un mundo de estética adorable

SCREENSHOT - El pequeño zorro que protagoniza "Tunic" se enfrenta a acertijos intrincados y enemigos poderosos. Foto: Finji/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Los buenos videojuegos no siempre necesitan gráficos complejos y ricos en detalles para poner a prueba a los jugadores. Así lo demuestra el nuevo título de aventuras "Tunic", que utiliza el espíritu de los primeros juegos de "The Legend of Zelda". En "Tunic", los jugadores asumen el papel de un pequeño zorro que se encuentra en un mundo de juego caracterizado por bosques y cuevas. Como el zorro no habla y todos los carteles tienen una escritura secreta ilegible, al principio los jugadores tendrán que explorar cada rincón para conocer y entender este mundo de fantasía. Para explorar el mundo del juego, se requiere sobre todo curiosidad. En lugar de caminos predefinidos, solo hay unas pocas pistas, y para progresar hay que mejorar constantemente el arsenal. También hay un gran número de enemigos a los que hay que enfrentarse en combates rápidos. En las páginas de un manual de instrucciones desperdigadas por las diferentes áreas del mundo se pueden encontrar descripciones de los adversarios y datos útiles. Pese a la sencillez del apartado visual de "Tunic", no hay que subestimar su nivel de dificultad. Los complicados rompecabezas ponen a prueba incluso los cerebros de los jugadores más experimentados, y para los trucos de los enemigos no siempre basta con pulsar constantemente los botones. Y como el zorro no es lo suficientemente resistente para vencer a los oponentes más fuertes, a menudo hay que empezar desde el principio. Con su misterioso lenguaje y variedad de acertijos, "Tunic" se ha convertido en un éxito. Los críticos describen el juego como un vistazo a los viejos tiempos, que, a pesar de la sencillez de los gráficos, convence sobre todo por su jugabilidad. Esta aventura al estilo Zelda entusiasmará a todos aquellos amantes de los desafíos. "Tunic" está disponible para PC, Mac y Xbox, y también está incluido en el Xbox Game Pass. dpa