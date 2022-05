Quartararo busca reencontrarse con la victoria en Italia

Privado del podio en Le Mans en una carrera ganada por Enea Bastianini, el francés Fabio Quartararo, líder del Mundial y vigente campeón de MotoGP, tratará de devolver la afrenta al italiano el domingo en Mugello, en un circuito donde 'El Diablo' ya ganó el año pasado.

El Gran Premio de Italia, que volverá a contar con público por primera vez en tres años, será también ocasión para los tifosi de homenajear a la leyenda nacional Valentino Rossi, retirado al término de 2021.

El 'Doctor', reconvertido en piloto de automovilismo (categoría GT) después de sus nueve títulos de campeón del mundo entre todas las categorías, verá el sábado su número 46 oficialmente retirado del Mundial.

El relevo italiano se muestra en forma en este inicio de temporada, gracias sobre todo al buen inicio de Enea Bastianini, de 24 años. La 'Bestia' es el único piloto en haber ganado más de un GP esta temporada, más abierta que nunca, con cinco ganadores diferentes en siete carreras.

A lomos de su Ducati-Gresini conquistó hace diez días su tercera victoria del año, con una gran actuación luego de haber salido en quinta posición. De forma que está bien instalado en el tercer puesto del Mundial (94 puntos), a sólo ocho puntos del líder y vigente campeón del mundo Quartararo (Yamaha/102 puntos).

- Bagnaia a "redimirse" -

"En Mugello, aunque me encuentro muy bien, todavía no he tenido el placer de subir al podio. Quién sabe si será éste el año", confesó Bastianini.

El italiano deberá pelear con otro compatriota Francesco Bagnaia (Ducati), de 25 años, con hambre de revancha y ganas de brillar en casa.

En la que por el momento está siendo una temporada decepcionante para él, 'Pecco', anunciado como uno de los aspirantes al título, viene de haberse caído en Le Mans después de haber salido en la pole.

"Quiero redimirme como sea. Es fundamental no cometer otros errores para no perder aún puntos importantes", afirma el piloto, que ocupa el 7º puesto del Mundial.

Fabio Quartararo espera que los 5,2 kilómetros de Mugello sigan siendo su jardín, un trazado en el que se impuso el año pasado, en un ambiente triste por el fallecimiento del piloto suizo de Moto3 Jason Dupasquier, muerto a los 19 años el día de la carrera.

- Sólo 20 carreras -

'El Diablo' aspira a su segunda victoria de 2022 para recuperar la confianza en esta temporada que está siendo irregular para él, con inicios delicados en circuitos rápidos, un triunfo de Portugal y una buena regularidad desde entonces, aunque sin volver a lo más alto del podio.

Las limitaciones de su Yamaha en cuanto a velocidad punta frustran al francés, que se verá de nuevo penalizado por la larga recta de más de un kilómetro del circuito toscano.

"Es una pista que me gusta", afirmó el piloto galo de 23 años, cuyo liderato en el Mundial está amenazado por el español Aleix Espargaró (Aprilia), que se colocó a sólo cuatro puntos luego de su tercer puesto en Francia. En Mugello celebrará su reciente renovación con Aprilia hasta 2024, al igual que su compañero Maverick Viñales.

Esta temporada contará con 20 Grandes Premios en lugar de 21. El miércoles se anunció el aplazamiento de la prueba finlandesa (previsto inicialmente en julio) por "los trabajos de homologación en proceso sobre el circuito y la situación geopolítica en la región".

