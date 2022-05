Previsiones de Video en Español de las 02H00 GMT

= PRINCIPALES NOTICIAS =

Zelenski acusa a tropas rusas de buscar "destruir todo" en el Donbás

KIEV: Las tropas rusas avanzan en el este de Ucrania, bombardeando ciudades y buscando "destruir todo allí", declaró el presidente Volodimir Zelenski.

(Rusia Ucrania conflicto – Ya disponible)

Inquietud en una región ucraniana gobernada por Rusia

JERSÓN, Ucrania: En la única región ucraniana conquistada completamente por las tropas rusas en la guerra, las autoridades respaldadas por Moscú promueven una anexión formal mientras los habitantes que se quedaron allí se muestran inquietos ante su futuro.

(Ucrania conflicto Rusia – Ya disponible)

"Pesadilla" en Uvalde, Texas, por 19 niños muertos en tiroteo

UVALDE, EEUU: Una pequeña localidad de Texas, cerca de la frontera con México, estaba de luto el miércoles después de que un adolescente matara a 19 niños y dos maestras en una escuela primaria, en el último espasmo de la epidemia de violencia armada en Estados Unidos.

(EEUU tiroteo escuela niños armas – Ya disponible)

Biden pide "transformar el dolor en acción" para regular más las armas

WASHINGTON: AMPLIACIÓN: "No me digan que no podemos tener un impacto sobre esta carnicería", afirmó el martes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a propósito del flagelo de muertes por armas de fuego en Estados Unidos.

(EEUU escuela niños tiroteo violencia policía crimen armas – Ya disponible)

El papa con el "corazón roto" por matanza en Texas, condena comercio de armas

CIUDAD DEL VATICANO: El papa Francisco dijo el miércoles que tenía "el corazón roto" tras la matanza en una escuela primaria de Texas que dejó 22 muertos, incluyendo al agresor, y denunció el comercio "incontrolado" de armas.

(Vaticano papa EEUU armas religión escuela niños – Ya disponible)

= OTRAS NOTICIAS DE ACTUALIDAD =

Colombia anuncia "presunta muerte" de jefe disidente de las FARC en Venezuela

BOGOTÁ: El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, informó el miércoles sobre la "presunta muerte" del jefe disidente de la disuelta guerrilla de las FARC, alias 'Gentil Duarte', en enfrentamientos con bandas "narcotraficantes" en Venezuela.

(Colombia Venezuela guerrilla conflicto crimen organizado narcotráfico – Ya disponible) VIDEO NUEVO

Corea del Norte dispara un presunto misil intercontinental

SEÚL: Corea del Norte probó un supuesto misil intercontinental en una serie de tres disparos el miércoles, informó el ejército surcoreano, tras la culminación del viaje del presidente de Estados Unidos a la región.

(NCorea SCorea armas misiles conflicto nuclear diplomacia política – Ya disponible)

Xi Jinping defiende ante Bachelet los logros de China en derechos humanos

PEKÍN: El presidente chino Xi Jinping defendió el miércoles los avances de su país en materia de derechos humanos, tras nuevas filtraciones periodísticas sobre la represión de la minoría musulmana uigur en Xinjiang que coinciden con la visita a esta zona de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.

(China ONU diplomacia política derechos minorías – Ya disponible)

Johnson rehúsa dimitir por el escándalo de las fiestas durante los confinamientos

LONDRES: El primer ministro británico, Boris Johnson, volvió a negarse a dimitir, después de que un esperado informe sobre el "partygate" responsabilizara este miércoles de las fiestas celebradas en Downing Street durante los confinamientos a los "altos cargos" implicados en el escándalo.

(GB pandemia gobierno salud parlamento – Ya disponible)

Deforestación se dispara en el Bosque Atlántico de Brasil, según ONG

RIO DE JANEIRO: La deforestación en el Bosque Atlántico de Brasil aumentó 66% en 2021 respecto al año anterior, informó el miércoles una ONG, que advierte que este bioma costero enfrenta un "alto" riesgo.

(Brasil medioambiente agricultura clima – Ya disponible) VIDEO NUEVO

"Nos quieren llevar a la minería" obligados, afirma líder indígena de Ecuador

LATACUNGA, Ecuador: Los proyectos extractivos en Ecuador deben suspenderse y las inversiones reorientarse hacia la agricultura, opina Leonidas Iza, líder del poderoso movimiento indígena ecuatoriano, quien acusa a las políticas del presidente Guillermo Lasso de obligarles a ser "asalariados" en las minas.

(Ecuador política sociedad humanidad agricultura minería metales manifestaciones – Ya disponible)

Bolivianos marchan contra el racismo y la discriminación

LA PAZ: Entre música y danzas típicas, miles de bolivianos marcharon el martes en La Paz por el Día Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación.

(Bolivia racismo manifestaciones indígenas – Ya disponible)

Georgia propina gran derrota a Trump en la interna republicana

ATLANTA, EEUU: Los votantes republicanos rechazaron el martes la "Gran Mentira" de Donald Trump de que las elecciones estadounidenses de 2020 fueron amañadas, al respaldar al gobernador de Georgia, Brian Kemp, en unas primarias, frente al candidato favorable al expresidente.

(EEUU política elecciones – Ya disponible)

Pfizer ofrece medicamentos y vacunas a precio de costo para países pobres

WASHINGTON: El gigante farmacéutico estadounidense Pfizer anunció el miércoles que venderá sus medicamentos a precio de costo a los países más pobres, como parte de una iniciativa dada a conocer en el Foro Económico Mundial, en Davos.

(EEUU farmacéutica Pfizer drogas salud – Ya disponible)

La culpa del deshielo de glaciares peruanos se debate en tribunal alemán

(Este video anunciado en las terceras previsiones será validado junto con la nota en los próximos días)

= SOCIEDAD =

Cannes cae rendido a los pies de "Elvis"

CANNES, Francia: El Festival de Cannes puso su mejor alfombra roja el miércoles para recibir a "Elvis", película de Baz Luhrmann sobre el rey del rock, mientras la francesa Claire Denis presentaba "Stars at noon", ambientada en Nicaragua, a concurso para la Palma de Oro.

(Francia EEUU Cannes cine música gente – Ya disponible) VIDEO NUEVO

= DEPORTE =

El poblado colombiano que lleva la sangre indígena de Luis Díaz

BARRANCAS, Colombia: Con los pies desnudos sobre canchas polvorientas empezó a patear el balón un indígena que aspira a convertirse en campeón de Europa: Luis Díaz, el fenómeno que surgió de un desierto olvidado para el fútbol en Colombia.

(Colombia fbl COL ENG – Ya disponible)