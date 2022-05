Petroleras rusas recibirían ganancias más cuantiosas desde 2013

(Bloomberg) -- Se estima que las principales empresas productoras de petróleo de Rusia registraron su mayor ganancia trimestral en casi una década después de que la invasión a Ucrania provocara un alza en los precios del crudo que compensó con creces otras restricciones a las exportaciones de petróleo del país.

Se estima que la utilidad neta combinada de Rosneft PJSC, Lukoil PJSC y Gazprom Neft PJSC entre enero y marzo fue de US$8.860 millones, según pronósticos de SberCIB Investment Research, con sede en Moscú. Se trataría del beneficio más alto desde el tercer trimestre de 2013, cuando las ganancias recibieron un impulso de la adquisición de TNK-BP por parte de Rosneft, según datos compilados por Bloomberg.

Los gigantes energéticos rusos se han visto obligados a ofrecer grandes descuentos para el crudo ruso de referencia de los Urales, ya que algunos compradores rechazaron los suministros, mientras que otros países, en particular Estados Unidos y el Reino Unido, lo prohibieron por completo. Aun así, gracias al repunte más amplio en los mercados de petróleo para superar los US$100 el barril, el valor del grado de exportación se mantuvo más alto que durante la mayor parte de 2021, según datos del Ministerio de Finanzas de la nación.

Rusia también ha sido capaz de encontrar nuevos mercados para parte de sus barriles, manteniendo sólidas sus exportaciones de crudo transportado por mar.

Es probable que la mayor parte de los productores de petróleo y gas de Rusia se abstengan de dar a conocer sus resultados financieros del primer trimestre, según SberCIB Investment Research.

Las ganancias récord del primer trimestre indican un potencial de altos pagos de dividendos en 2022, según SberCIB Investment Research. Sin embargo, no está claro si los principales productores rusos distribuirán las ganancias extra de 2022 este año, dadas las restricciones financieras cada vez más estrictas.

Lukoil ya aplazó su decisión sobre el dividendo final de 2021 hasta fines de este año debido al “inestable entorno empresarial y las limitaciones en los sistemas de compensación y bancarios”. Gazprom Neft recomendó a sus accionistas aprobar el dividendo final de 2021 en la reunión anual del próximo mes, mientras que el directorio de Rosneft publicará su decisión esta semana.

