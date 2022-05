Ganancia corporativa EEUU cae; gasto consumidor revisado al alza

(Bloomberg) -- Las ganancias corporativas de Estados Unidos registraron en el primer trimestre la mayor caída en casi dos años, debido a que algunas empresas tuvieron dificultades para compensar los crecientes costos, mientras que la economía en general se contrajo en el período.

El producto interno bruto ajustado por inflación disminuyó a una tasa anualizada de 1,5% en el período enero-marzo, en comparación con una disminución del 1,4% reportada inicialmente, según mostraron el jueves los datos del Departamento de Comercio. El gasto del consumidor, que representa la mayor parte de la economía, aumentó un 3,1% revisado al alza.

El informe también incluyó la primera lectura sobre las ganancias empresariales del período. Las ganancias corporativas antes de impuestos disminuyeron un 2,3% anualizado con respecto al trimestre anterior y aumentaron un 12,5% con respecto al año anterior. El año pasado fue el más rentable para las empresas estadounidenses desde 1950.

Ante el aumento de los costos de los materiales, el transporte y la mano de obra, muchas empresas han tratado de traspasar esos gastos a los clientes a través de precios de venta más altos. Sin embargo, los costos de los insumos siguen aumentando y los consumidores están lidiando con la inflación más alta en décadas.

En las últimas semanas, minoristas como Target Corp. y Walmart Inc. recortaron sus previsiones de ganancia este año en medio de inventarios abultados y aumentos de precios que no lograron mantenerse al día con el incremento de los costos.

Si bien el gasto del consumidor se revisó al alza, el informe mostró revisiones a la baja de los inventarios y la inversión residencial.

A pesar de la caída del PIB, las cifras del primer trimestre ocultan un sólido ritmo de consumo. La contracción reflejó en gran medida un aumento de las importaciones, vinculado a la sólida demanda de los consumidores.

De cara al futuro, los economistas esperan que el crecimiento económico de EE.UU. se recupere en el segundo trimestre en medio de un firme gasto de los consumidores y un menor lastre de la categoría comercial volátil. Se prevé que los datos publicados el viernes muestren que el gasto ajustado por inflación aumentó un 0,7% en abril.

La primera estimación del PIB del segundo trimestre se publicará el 28 de julio.

