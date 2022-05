Doble crisis de Ucrania a China afecta la recuperación mundial

(Bloomberg) -- La doble crisis de la invasión rusa a Ucrania y los nuevos cierres por la pandemia en China están sacudiendo la recuperación mundial al exacerbar la inflación y perjudicar el crecimiento, según una nueva investigación de Bloomberg Economics.

Se estima que la producción de la eurozona en 2022 será cerca de 2 puntos porcentuales más baja de lo que hubiera sido sin esos factores, mientras que el producto interno bruto de Estados Unidos podría ser 1,1 puntos porcentuales más bajo, escribieron los economistas Bhargavi Shakthivel, Björn van Roye y Tom Orlik en un informe publicado el jueves.

Los economistas suponen un caso base que prevé una desaceleración del PIB de China a 2% este año, una contracción del 10% y del 35% en las economías de Rusia y Ucrania, respectivamente, un impacto en los precios de los productos básicos y una caída del 12,5% en los precios mundiales de las acciones.

El impacto combinado de esas circunstancias hará que la inflación de la eurozona suba 1,7 puntos porcentuales este año en ese escenario, mientras que se estima que el crecimiento de los precios en EE.UU. aumentará alrededor de 1,1 puntos porcentuales.

El escenario adverso de los economistas prevé un crecimiento aún más lento en China, una mayor contracción en Rusia y un desplome más agudo del mercado de valores.

La guerra en el umbral de la eurozona ha afectado a la región de manera desproporcionada y es una de las razones por las que el Banco Central Europeo está listo para comenzar en julio a elevar las tasas de interés por primera vez en más de una década.

