China compra maíz brasileño buscando diversificar suministros

(Bloomberg) -- Los operadores estatales de cereales de China comenzaron a comprar maíz brasileño en una medida extremadamente inusual, ya que el país quiere evitar interrupciones en los envíos de sus principales proveedores en Estados Unidos y Ucrania.

China ha reservado entre 250.000 y 400.000 toneladas de maíz de Brasil para septiembre, según operadores. La compra se realizó antes de un acuerdo firmado el lunes que garantiza el acceso de Brasil al mercado chino, dijeron los operadores, que declinaron ser identificados debido a que no están autorizados a hablar de forma pública.

Brasil es el segundo mayor exportador de maíz del mundo, pero, en los últimos nueve años, China prácticamente nunca ha realizado compras a la potencia agrícola debido a preocupaciones fitosanitarias. En una reunión en Brasilia, ambas naciones finalmente acordaron pautas sanitarias después de años de discusión, allanando el camino para mayores compras.

China ya compra la mayor parte de la soja de Brasil, otro de los ingredientes con los que alimenta a su vasta población de cerdos. Pero sus mayores proveedores de maíz han sido típicamente EE.UU., donde la cosecha de este año se está viendo amenazada por la sequía, y luego Ucrania, que ha quedado aislada del mercado mundial por la invasión de Rusia. La última medida podría amenazar la participación de 70% de EE.UU. en el comercio chino de maíz.

El Ministerio de Comercio de China no respondió a una solicitud de comentarios enviada por fax. El periódico estatal Economic Daily señaló en un comentario el jueves que China hará más esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria mediante una mayor diversificación de las importaciones, ofreciendo como ejemplo los envíos de maíz brasileño.

“Estamos trabajando en este acuerdo desde hace más de 3 años y, por supuesto, con la situación en Ucrania, están comprometidos a resolver su necesidad de maíz”, dijo Glauber Silveira, director ejecutivo de la asociación brasileña de productores de maíz, ABRAMILHO. “Ahora que está firmado el protocolo, el segundo paso lógico es despejar las diferentes variedades de maíz para evitar problemas con la aduana”.

El Ministerio de Agricultura de Brasil no respondió a una solicitud de comentarios.

Los futuros de maíz en Chicago han caído alrededor de un 3% desde el lunes en medio de la preocupación de que la demanda de cereales estadounidenses más caros se debilite como resultado del acuerdo.

Aunque China cultiva la mayor parte del maíz que consume, su envergadura hace que siga siendo el mayor importador del mundo, luego de gastar el año pasado casi US$8.000 millones en la cosecha. Cofco Corp. y China Grain Reserves Group, más conocida como Sinograin, normalmente manejan las compras agrícolas más grandes de China.

Nota Original:

China Buys Brazilian Corn in Rare Move to Diversify Supplies (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.