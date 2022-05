Apple mantendrá estable producción de iPhone en difícil mercado

(Bloomberg) -- Apple Inc. planea mantener la producción de iPhones prácticamente estable en 2022, una postura conservadora a medida que el año se vuelve cada vez más desafiante para la industria de los teléfonos inteligentes.

La compañía está pidiendo a los proveedores que ensamblen aproximadamente 220 millones de iPhones, casi lo mismo que el año pasado, según personas familiarizadas con sus proyecciones que pidieron no ser nombradas debido a que estas son de carácter confidencial. Las previsiones del mercado se han acercado a los 240 millones de unidades, impulsadas por una importante actualización prevista para el iPhone en el otoño. Pero la industria de los dispositivos móviles ha tenido un comienzo de año difícil y las estimaciones de producción han bajado en todos los ámbitos.

La peor inflación en décadas, una guerra en Ucrania y las interrupciones en la cadena de suministro amenazan con afectar las ventas en 2022. Strategy Analytics ha pronosticado que los envíos generales de teléfonos inteligentes se contraerán hasta un 2% en 2022, y TrendForce redujo en el doble su pronóstico de producción para todo el año en las últimas semanas. Previamente, los analistas de IDC y Bloomberg Intelligence pronosticaban alrededor de 240 millones de iPhones para este año.

La compañía con sede en Cupertino, California, declinó realizar comentarios sobre las perspectivas, que podrían cambiar en función de la economía y las limitaciones de suministro en los próximos meses. Apple no revela sus objetivos de producción y dejó de revelar cuántos iPhones vende en 2019.

Sus acciones cayeron alrededor del 1% en las operaciones previas a la comercialización del jueves.

Apple ya advirtió que los problemas de suministro afectarán las ventas entre US$4.000 millones y US$8.000 millones en el trimestre actual, debido en gran medida a que los cierres por covid-19 están afectando las líneas de producción en China. Y toda la industria de la tecnología se está preparando para una desaceleración en el gasto de los consumidores a medida que el aumento de los precios del combustible y los materiales aumenta el costo de los artículos esenciales para el día a día.

Aunque los bloqueos en China están a punto de cobrar un precio importante a Apple este trimestre, la compañía espera manejar la turbulencia, dijo una de las personas. Foxconn Technology Group, el principal fabricante de iPhone de Apple, ha podido mantener en funcionamiento la mayoría de sus plantas. Eso incluye sus grupos más grandes de fábricas en la ciudad central de Zhengzhou.

La demanda de teléfonos inteligentes generalmente disminuye en el segundo trimestre, lo que puede significar que el impacto de los bloqueos no será tan severo. Los proveedores intentarán compensar cualquier déficit en la producción más adelante en el año, cuando contraten a más trabajadores para la temporada navideña de mayor demanda, siempre que China reabra por completo y restablezca las líneas de transporte.

