Rusia pagará deuda en rublos después que EEUU cerró vacío legal

(Bloomberg) -- Rusia pagará en rublos su deuda denominada en dólares después de que la expiración de un vacío legal en las sanciones cerrara la opción de realizar pagos en la moneda estadounidense, lo que podría poner a Moscú en vías del impago.

El anuncio se produjo un día después de que Estados Unidos confirmara el fin de la exención, creando otro dolor de cabeza para Rusia mientras intenta obtener fondos para los inversionistas. Un pago en rublos incumpliría los términos de un bono en dólares a 2026, cuyos cupones que vencen este viernes, lo que activaría un período de gracia de 30 días antes de que Rusia pudiera entrar en default.

Rusia enfrenta una “situación artificial creada por una nación hostil”, dijo el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, en un comunicado. “Tenemos el dinero y la voluntad de pagar”.

Los pagos en rublos se realizarán a las cuentas tipo “C” de los inversionistas extranjeros, a las que podrán acceder después de presentar una solicitud ante el Depósito Nacional de Liquidación de Rusia, informó el ministerio. Sin embargo, no está claro cómo se desarrollará este proceso, ni si los inversionistas finalmente podrían recuperar los pagos.

Las sanciones y restricciones impuestas como castigo por la invasión de Ucrania están acercando a Rusia al impago. Los bancos estadounidenses y las personas tienen prohibido aceptar pagos de bonos del Gobierno de Rusia a partir de las 12:01 a.m., hora de Nueva York, del miércoles.

Rusia tiene programado realizar alrededor de US$100 millones en pagos de deuda externa el viernes. Dado que se esperaba el vencimiento del vacío legal, el país comenzó a transferir el dinero la semana pasada para adelantarse a las nuevas restricciones. En ese momento dijo que, debido a que los fondos habían ido al agente pagador, sus obligaciones sobre la deuda habían sido cumplidas.

En abril, Moody’s Investors Service dijo que un intento de Rusia de pagar los bonos denominados en dólares en rublos, en lugar de en dólares, sería “considerado un default” si la situación no se remediaba dentro de los 30 días posteriores al vencimiento del pago. Finalmente, Rusia transfirió los fondos en dólares cuando faltaban días para que expirara el período de gracia.

“La situación actual no tiene nada que ver con la de 1998, cuando Rusia no tenía fondos suficientes para pagar sus deudas”, dijo Siluanov, refiriéndose al año en que Rusia incumplió el pago de alrededor de US$40.000 millones de sus bonos locales.

