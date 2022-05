Previsiones de Video en Español de las 02H00 GMT

= PRINCIPALES NOTICIAS =

Una veintena de muertos, en su mayoría niños, en tiroteo en escuela de Texas

UVALDE, EEUU: Al menos una veintena de personas, en su mayoría niños, murieron el martes luego que un hombre armado abrió fuego en una escuela primaria de Texas.

(EEUU escuela niños tiroteo violencia policía crimen armas - Ya disponible) VIDEO NUEVO

Biden llama a enfrentarse a los "grupos de presión" tras tiroteo en Texas

El presidente Joe Biden pidió el martes a los estadounidenses confrontar al poderoso lobby pro-armas del país después de que un adolescente mató a tiros a 18 niños en una escuela primaria en Texas.

(1AS IMÁGENES EEUU escuela gobierno - Ya disponible) VIDEO NUEVO

Guerra en Ucrania entra en su cuarto mes con avance ruso en la región de Lugansk

KIEV: La guerra en Ucrania entró este martes en su cuarto mes de combates, ahora concentrados en el este, donde las tropas rusas quieren terminar con las últimos focos de resistencia en la región de Lugansk, en la cuenca minera del Donbás.

(Rusia Ucrania conflicto – Ya disponible)

La OTAN exhibe sus músculos en el Méditerráneo

Los combates en Ucrania ocurren muy lejos, pero el mensaje está destinado a Rusia: la OTAN exhibe sus músculos esta semana con impresionantes ejercicios militares en el Mediterráneo Oriental liderados por el portaaviones estadounidense USS Truman.

(OTAN política Ucrania Rusia conflicto EEUU defensa – Ya disponible)

Temor creciente a una hambruna por el bloqueo ruso en el mar Negro

ODESA, Ucrania: Observando los interminables campos de trigo cerca de Odesa, en el suroeste de Ucrania, que anuncian una abundantes cosecha, Dimitri Matuliak no logra imaginar que tanta gente pueda morir de hambre.

(Ucrania conflicto Rusia hambruna – Ya disponible)

La ciudad ucraniana de Járkov "desrusifica" sus calles, mientras reanuda servicio del metro

JÁRKOV, Ucrania: El estudiante de arte Evgen Deviatka reclama en la avenida "Héroes de Járkov", que hasta hace poco se llamaba "Avenida de Moscú", que todas las calles de la segunda ciudad más poblada de Ucrania se despojen de las referencias al "país agresor".

(historia cultura conflicto Ucrania fuerzas-armadas Rusia – Ya disponible)

= OTRAS NOTICIAS DE ACTUALIDAD =

Operación policial en una favela de Rio de Janeiro deja varios muertos

RIO DE JANEIRO: Una decena de personas murieron el martes durante una operación policial contra el narcotráfico en Vila Cruzeiro, una favela de la zona norte de Rio de Janeiro.

(Brasil favela violencia policía - Ya disponible)

Maduro señala a Estados Unidos de "discriminar a pueblos enteros" en Cumbre de las Américas

CARACAS: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó este martes que Estados Unidos incurre en la "discriminación" de "pueblos enteros" ante la inminente exclusión de varios países de la Cumbre de las Américas que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles.

(Venezuela EEUU Cuba Nicaragua cumbre diplomacia política - 03H00 GMT) VIDEO NUEVO

Expertos prevén una temporada de huracanes más activa de lo normal en el Atlántico

MIAMI, EEUU: La temporada de huracanes en el Atlántico, que durará del 1 de junio al 30 de noviembre, será más activa de lo normal, según las previsiones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, comunicadas el martes en rueda de prensa.

(EEUU huracanes meteorología medioambiente clima - Ya disponible) VIDEO NUEVO

Militares vuelven a zona mapuche del sur de Chile convertida en un polvorín

COLLIPULLI, Chile: "La violencia la traen de afuera, con los 'milicos'", se queja a la AFP Carolina Soto, una nativa mapuche sobre los terrenos en el sur de Chile que su familia ocupó hace ocho años, ante el regreso de los patrullajes de efectivos de las Fuerzas Armadas en la zona.

(Chile indígenas gobierno social militares policía - Ya disponible) VIDEO NUEVO

La "energía juvenil" acabará con "dictaduras dinásticas" en Nicaragua, asegura Sergio Ramírez

SAN JOSÉ, Costa Rica: Exiliado en España, requerido por la justicia de Nicaragua, el escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez aguarda que los jóvenes de su país provoquen un cambio que acabe con "dictaduras dinásticas" como la de su excamarada Daniel Ortega.

(política derechos Nicaragua CostaRica España - Ya disponible)

Países del Quad rechazan "cambios por la fuerza", con China en la mira

TOKIO: Los gobernantes de Japón, India, Australia y Estados Unidos advirtieron el martes en Tokio contra los intentos de "cambiar el statu quo por la fuerza", en medio de la preocupación creciente sobre la posibilidad de que China invada a Taiwán.

(Japón EEUU Australia India diplomacia China – Ya disponible)

Justicia rusa confirma condena del opositor Navalni a nueve años de cárcel

MOSCU: La justicia rusa confirmó el martes en apelación la condena a nueve años de prisión en "régimen severo" del principal opositor al Kremlin, Alexéi Navalni, juzgado por "estafa" y "desacato".

(Rusia apelación política juicio – Ya disponible)

Justicia europea devuelve inmunidad a expresidente catalán Carles Puigdemont

BRUSELAS: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) restituyó este martes de forma provisional la inmunidad parlamentaria del expresidente catalán Carles Puigdemont y de los eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí, según un fallo al que tuvo acceso AFP.

(UE justicia España Cataluña - Ya disponible)

Tedros reelegido director de la OMS por cinco años

GINEBRA: El médico etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, primer africano en dirigir la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue elegido el martes para un segundo mandato de cinco años.

(OMS conflicto farmacéutica Etiopía salud – Ya disponible)

= ECONOMÍA =

Bolsonaro destituye al presidente de Petrobras tras 40 días en el cargo

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destituyó el lunes al presidente de Petrobras, José Mauro Coelho, tras solo 40 días en el cargo, en medio de la incesante presión por los aumentos del precio de los combustibles.

(Brasil petróleo economía - Ya disponible)

= SOCIEDAD =

Sol, aridez y altura del desierto de Atacama en Chile en una copa de vino

SAN PEDRO DE ATACAMA, Chile: A casi 3.000 metros de altura en la arena del desierto de Atacama Héctor Espíndola, de 71 años, acicala su viñedo, que increíblemente sobrevive en el oasis verde de Toconao nacido al paso de un arroyo del deshielo de Los Andes.

(Chile vinos turismo - Ya disponible)

Chile, la primera parada en Latinoamérica de la exhibición del enigmático Banksy

SANTIAGO: Chile será la primera parada en Latinoamérica de "The Art of Banksy: Without Limits", la exposición no autorizada que rinde tributo a Banksy, el artista urbano que mantiene su identidad en el anonimato y que maravilla al mundo con sus grafitis y murales callejeros.

(Chile GB grafiti Banksy artes - Ya disponible)