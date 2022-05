METALES BÁSICOS-Preocupación por el crecimiento hace caer el precio del cobre

Por Peter Hobson

LONDRES, 25 mayo (Reuters) - Los precios del cobre y de la mayoría de los metales industriales caían el miércoles por preocupaciones de que la desaceleración del crecimiento económico y los confinamientos por el COVID-19 en el principal consumidor, China, deprimirán la demanda.

* A las 1157 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 1,37% a 9.324 dólares la tonelada.

* Los precios del metal utilizado en la energía y la construcción han bajado desde el máximo histórico de 10.845 dólares alcanzado en marzo, pero siguen muy por encima de los niveles de la mayor parte de la última década.

* Los débiles datos económicos de Estados Unidos y los esfuerzos de China por controlar los brotes de coronavirus han alimentado el temor a que la desaceleración mundial sea más grave de lo que muchos pensaban, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank. No obstante, indicó que el estímulo esperado en China significa que es poco probable que los precios caigan mucho más.

* "No estoy preocupado", afirmó. "Los confinamientos en China no pueden durar para siempre y el gobierno no puede vivir con un crecimiento muy bajo".

* Los metales también se veían presionados por el fortalecimiento del dólar, que encarecía los metales cotizados en esa moneda para los compradores de China y otros países.

* La demanda china de metales fue débil en general en marzo y abril, pero se espera que se recupere en la segunda mitad de 2022, cuando se alivien las restricciones por el COVID y se estimule el crecimiento, dijeron en los analistas de Bank of America en una nota.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME bajaba un 1,8%, a 2.850,50 dólares la tonelada; el zinc caía un 1,7%, a 3.725,50 dólares; el níquel cedía un 1,2%, a 26.230 dólares; el plomo restaba un 1,8%, a 2.129 dólares; y el estaño avanzaba un 0,1%, a 34.155 dólares.

(Reporte adicional de Enrico Dela Cruz en Manila; editado en español por Carlos Serrano)