Mayoría miembros Fed apoyan alza 50pbs en próximas dos reuniones

(Bloomberg) -- La mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal acordaron en su reunión de este mes que el banco central necesitaría endurecer su política económica en movimientos de medio punto en las próximas dos reuniones, dándole continuidad a un conjunto agresivo de alzas que dejarían a los responsables de política con flexibilidad para cambiar el ritmo más adelante en caso de que sea necesario.

“La mayoría de los participantes consideró que los aumentos de 50 puntos básicos en el rango objetivo serían probablemente apropiados en las próximas dos reuniones”, dicen las minutas de la reunión de la Fed del 3 y 4 de mayo publicadas este miércoles en Washington. “Muchos participantes consideraron que acelerar la eliminación de la política acomodaticia dejaría al comité bien posicionado a finales de este año para evaluar los efectos del endurecimiento y la medida en que los desarrollos económicos justifican los ajustes”.

Los rendimientos del Tesoro fluctuaron, las acciones subieron y el dólar redujo su ganancia tras el informe. Los mercados continuaron mostrando a operadores descontando 100 puntos básicos de aumentos de tasas en las próximas dos reuniones.

Mientras tanto, los banqueros centrales de EE.UU. buscan enfriar la inflación más alta en 40 años sin llevar a la economía a una recesión. Tras elevar las tasas de interés en medio punto porcentual en su reunión de mayo, las minutas confirmaron que la mayoría de los funcionarios respaldó continuar con tales aumentos durante al menos las próximas dos reuniones.

Los funcionarios de la Fed “señalaron que una postura restrictiva de la política bien podría volverse apropiada dependiendo de la evolución del panorama económico y los riesgos para el panorama”, indican las minutas. La demanda laboral continúa superando la oferta disponible, agrega el documento.

En las semanas posteriores a la reunión, la volatilidad de los mercados financieros se ha disparado debido a que los inversionistas se preocupan por el riesgo de una recesión. Las acciones se han desplomado, los bonos del Tesoro han subido y los inversionistas han reducido las apuestas sobre la rapidez con la que la Fed elevará los costos de endeudamiento. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, sugirió el lunes que una pausa en septiembre “tendría sentido” si las presiones sobre los precios se enfriaran. Las minutas mostraron que los funcionarios permanecen atentos a las condiciones financieras, al tiempo que se preparan para elevar aún más las tasas.

“Varios participantes que comentaron temas relacionados con la estabilidad financiera señalaron que el endurecimiento de la política monetaria podría interactuar con vulnerabilidades relacionadas con la liquidez de los mercados de valores del Tesoro y con la capacidad de intermediación del sector privado”, dicen las minutas.

La preocupación por las perspectivas de ganancias corporativas y el aumento de las tasas de interés también ha afectado a los mercados financieros. El índice S&P 500 había retrocedió un 17% en lo que va del año hasta el martes, mientras que los bonos del Tesoro de EE.UU. ofrecían rendimientos de 2,48% frente al 0,8% de principios de enero.

