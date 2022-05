LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Miércoles 25 de mayo de 2022

LO ÚLTIMO

Sandy Hook, Buffalo, ahora Uvalde: ¿qué hará el Congreso?

Jefe de disidencias de FARC habría muerto, según Colombia

Economía de México creció 1% en el primer trimestre

Puerto Rico: Procesan a 41 personas por tráfico de drogas

Biden emitirá decreto sobre poderes policiales a dos años de muerte de Floyd

Glencore pagará hasta $1.500 millones por corrupción

Perú: payasos emergen tras pandemia, luchan contra inflación

México: al menos 6 muertos y 15 heridos en accidente de bus

PRIMERA PLANA

AMN-GEN TEXAS-TIROTEO

UVALDE, Texas - El joven que mató a 19 niños y dos profesores en una escuela primaria de Texas se atrincheró en un aula y “disparó a todo el que se interpuso en su camino”, informa un funcionario al describir el más reciente de una horrible serie de asesinatos en masa en iglesias, escuelas y comercios en Estados Unidos. Todas las víctimas estaban en el mismo salón de clases de cuarto grado de primaria. Al final, los agentes abatieron fatalmente al agresor. Por Acacia Coronado y Jim Vertuno. 740 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con

-TEXAS-TIROTEO BIDEN: Biden pide restricciones de armas tras masacre en Texas.

-TEXAS-TIROTEO-LO ÚLTIMO: Los más recientes acontecimientos relacionados con la masacre en la escuela de Uvalde, Texas.

-TEXAS-TIROTEO VÍCTIMAS: Dolor y preocupación tras tiroteo en escuela de Texas.

-EEUU-CONGRESO-ARMAS: Sandy Hook, Buffalo, ahora Uvalde: ¿qué hará el Congreso?

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

KIEV, Ucrania - Mueren al menos seis civiles en los últimos ataques rusos en una localidad en Sievierodonetsk. La localidad se encuentra en el Donbás, el corazón industrial en el este de Ucrania, donde las fuerzas rusas han redoblado su ofensiva pese a la firme resistencia ucraniana. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-UCRANIA-GUERRA-LO ÚLTIMO: Los acontecimientos más recientes relacionados con la invasión rusa de Ucrania.

-VATICANO-UCRANIA: El papa envía saludo protocolar a patriarca ruso ortodoxo.

EUR-GEN GBRETAÑA-POLÍTICA

LONDRES - Una investigación culpa al primer ministro Boris Johnson y a otros altos cargos de Reino Unido por autorizar fiestas clandestinas. Aunque Johnson dice asumir “toda la responsabilidad” por el incumplimiento de las normas de confinamiento por el COVID-19, insiste en que no dimitirá. Por Jill Lawless. 750 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMS-GEN COLOMBIA-DISIDENTE FARC

BOGOTÁ - Uno de los cabecillas más importantes de las disidencias de las FARC, conocido con el alias de “Gentil Duarte”, habría muerto en territorio venezolano, según las autoridades colombianas. Miguel Santanilla Botache fue designado el año pasado por Estados Unidos como terrorista global. 314 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN PERU-PAYASOS

LIMA - Los payasos del gremio más importante de Perú recorren las calles del viejo centro histórico de Lima celebrando su día local y llevando incluso una urna con las cenizas de un colega que murió durante la pandemia de COVID-19, que mató a más de 213.000 en el país sudamericano. Por Franklin Briceño. 620 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

CAR-GEN PUERTO RICO-NARCOTRÁFICO

SAN JUAN — Un jurado investigador federal acusa a 41 personas en Puerto Rico de participar en un operativo para contrabandear drogas en Estados Unidos por valor de 58 millones de dólares. 150 palabras. ENVIADO

AMN-ECO MÉXICO-ECONOMÍA

CIUDAD DE MÉXICO — La economía de México creció 1% en los primeros tres meses del año, acelerándose un poco después de expandirse apenas 0,2% en el trimestre anterior. 200 palabras. ENVIADO

CAR-GEN CUBA-HAITIANOS

LA HABANA - Un grupo de más de 800 haitianos que buscaba llegar por mar a Estados Unidos recala en una localidad del centro de Cuba, informan medios de prensa locales. 357 palabras. ENVIADO.

AMN-GEN MÉXICO-ACCIDENTE

CIUDAD DE MÉXICO - Al menos seis personas mueren y 15 resultan heridas, entre ellas algunos menores, cuando un autobús de pasajeros que se dirigía a Estados Unidos cae por un barranco a unos 450 kilómetros al norte de la Ciudad de México. 153 palabras. ENVIADO.

AMN-ECO MÉXICO-CRECIMIENTO

CIUDAD DE MÉXICO - La economía de México creció 1% en los primeros tres meses del año, acelerándose después de crecer sólo 0,2% en el trimestre anterior, según datos desestacionalizados publicados por el gobierno.

AMS-GEN CORONAVIRUS-ARGENTINA

BUENOS AIRES - En un contexto de aumento de casos del nuevo coronavirus, las autoridades argentinas inician la vacunación de refuerzo de los niños de 5 a 11 años con Moderna y Pfizer, que se aplicarán al menos 120 días después de completado el esquema de vacunación inicial. 318 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN EEUU-FLOYD-ANIVERSARIO

WASHINGTON — El presidente Joe Biden promulgará un decreto sobre la labor de la policía al cumplirse el segundo aniversario de la muerte de George Floyd. Se espera que Biden haga el anuncio oficial en una ceremonia junto a familiares de Floyd, cuyo asesinato a manos de policías blancos de Minneapolis provocó protestas en todo el país hace dos años. Por Mike Balsamo, Zeke Miller y Chris Megerian. 340 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN EEUU-OPIOIDES

CHARLESTON, Virginia Occidental - Abogados del estado de Virginia Occidental y dos fabricantes farmacéuticos llegan a un acuerdo provisorio por 161,5 millones de dólares cuando estaban por comenzar los alegatos finales en un juicio por la epidemia de opioides. Por John Raby. 280 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-ECO SUIZA-GLENCORE CORRUPCIÓN

BERLÍN — La firma de materias primas Glencore dice que ha llegado a acuerdos con las autoridades de Estados Unidos, Gran Bretaña y Brasil para resolver denuncias de corrupción a cambio de punitorios que suman hasta 1.500 millones de dólares. 280 palabras. ENVIADO

ASI-GEN FILIPINAS-NUEVO PRESIDENTE

MANILA - Ferdinand Marcos Jr. es proclamado nuevo presidente de Filipinas durante una sesión conjunta del Congreso tras un triunfo electoral aplastante 36 años después de que su padre dictador fuera derrocado en un levantamiento prodemocrático. Por Jim Gomez. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-TEN FRANCIA

PARÍS - La campeona del Abierto de Estados Unidos queda eliminada en la segunda ronda en el Roland Garros. La británica Raducanu perdió ante Aliaksandra Sasnovich, de Bielorrusia, 3-6, 6-1, 6-1, poniendo fin a su debut en el Abierto de Francia. En la rama masculina jugaban Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, entre otros. 230 palabras. AP Foto. ENVIADO. Editores: se actualizará.

DEP-GEN PRINCESA DE ASTURIAS

MADRID - La Fundación Olímpica de Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados son los ganadores del Premio Princesa de Asturias para deportes este año. El jurado dijo que su trabajo para ayudar a los deportistas refugiados “aúna los máximos valores del deporte, como son la integración, educación, solidaridad y representa un mensaje de esperanza para el mundo”. 263 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-TEL OBI-WAN KENOBI

LOS ÁNGELES - “Obi-Wan Kenobi” tiene su propio momento en los soles con una nueva serie en Disney+ protagonizada por Ewan McGregor. La serie está ambientada a mitad de camino entre las dos trilogías de George Lucas: 10 años después de “Episode III: Revenge of the Sith”, que marcó la última aparición de McGregor como el maestro Jedi, y nueve años antes de que Alec Guinness hiciera su entrada como Ben Kenobi en “A New Hope” de 1977. Por Ryan Pearson. 891 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CIN CANNES-KRISTEN STEWART

CANNES - Kristen Stewart coprotagoniza “Crimes of the Future”, una cinta de terror corporal con la que el director David Cronenberg retoma su estilo característico. En una entrevista durante el Festival de Cine de Cannes, la actriz conversó con The Associated Press sobre esta película, su planificado debut como directora y el derecho al aborto. Por Jake Coyle. 1.200 palabras. AP Foto.

ESP-CIN CANNES-ELVIS

CANNES - “Elvis” de Baz Luhrmann se estrena en el Festival de Cine de Cannes, trayendo un deslumbrante retrato del ícono del rock and roll a la pantalla grande. “Elvis”, una celebración profusamente adornada de Presley, debe ser uno de los espectáculos más grandes este año en Cannes. Por Jake Coyle. 600 palabras. AP Foto.

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

