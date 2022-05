Líder de China se reúne con autoridad de derechos humanos de ONU

(Bloomberg) -- El presidente chino, Xi Jinping, celebró una inusual reunión con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, destacando la importancia que su Administración otorga a la histórica visita a China de la funcionaria de la ONU Michelle Bachelet.

Pekín está dispuesta a discutir temas de derechos y cooperar con todas las partes sobre la base del respeto mutuo, dijo Xi el miércoles en una videollamada con Bachelet, informó la estación estatal China Central Television (CCTV). Xi agregó que cada país debe seguir el camino de desarrollo de los derechos humanos que más le convenga en función de su situación y las necesidades de su población.

Bachelet le dijo a Xi que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que ella encabeza está dispuesta a impulsar las comunicaciones y discutir la cooperación con China. “Admiro los esfuerzos y los logros que China ha alcanzado en las áreas de eliminación de la pobreza y protección de los derechos humanos, así como el desarrollo económico y social”, señaló, según CCTV.

Una portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo a Bloomberg News en un extracto de sus comentarios enviado por correo electrónico que Bachelet indicó que los derechos humanos deben estar en el centro del “desarrollo, la paz y la seguridad”.

“China tiene un papel crucial que desempeñar dentro de las instituciones multilaterales en cuanto a hacer frente a muchos de los desafíos que enfrenta actualmente el mundo, incluidas las amenazas a la paz y la seguridad internacionales, la inestabilidad en el sistema económico mundial, la desigualdad, el cambio climático y más”, agregó, según el correo electrónico.

Generalmente, Xi solo se reúne con otros jefes de Estado y altos líderes, como el secretario general de la ONU. Pero su Gobierno ha sido duramente criticado por sus antecedentes en torno a los derechos humanos, y las acusaciones estadounidenses de genocidio en la remota región de Sinkiang que visitará Bachelet se han convertido en un tema de gran tensión entre las dos economías más grandes del mundo.

Pekín niega con vehemencia la acusación, diciendo que está contrarrestando el extremismo religioso y llevando prosperidad a la región occidental que alberga a la población uigur, en su mayoría musulmana.

El viaje de Bachelet ha sido criticado debido a que China no ha garantizado que tendrá acceso sin restricciones a las personas y los lugares que visitará, especialmente los campamentos en Sinkiang, donde se mantenía a un millón de personas, según una evaluación de las Naciones Unidas de 2019. Pekín dice que las instalaciones son centros de formación profesional donde se enseñan valiosas habilidades laborales a los asistentes.

El miércoles, en una conferencia de prensa regular en Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, eludió las preguntas sobre si se planteó el tema de Sinkiang durante la llamada entre Xi y Bachelet, y en su lugar remitió a los periodistas al comunicado del ministerio, donde no se menciona a Sinkiang.

William Nee, coordinador de investigación y defensa de Chinese Human Rights Defenders, dijo anteriormente que Bachelet “se verá obligada, casi inevitablemente, a participar en una visita muy supervisada y coreografiada”. El embajador de los Estados Unidos, Nicolás Burns, dijo a Bachelet, de 70 años, que tenía “profundas preocupaciones” en torno a los intentos de Pekín de manipular el viaje, según dijeron el lunes varias personas en una llamada que pidieron permanecer en el anonimato debido a que no estaban autorizadas a hablar.

Bachelet, expresidenta de Chile durante dos períodos, dijo a los diplomáticos en la llamada que su visita no era una investigación, sino una oportunidad para promover los derechos humanos, en un aparente esfuerzo por reducir las expectativas. Se trata de la primera visita de alguien en su cargo desde 2005.

El Gobierno chino publicó un comunicado en chino que incluía una foto tomada el lunes donde aparece el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, mostrándole a Bachelet un libro titulado “Extractos de Xi Jinping sobre el respeto y la protección de los derechos humanos”, aunque un comunicado similar en inglés no explicaba de qué trata el libro.

La videollamada de Xi con Bachelet se produce un día después de que decenas de miles de archivos aparentemente hackeados proporcionaran nueva evidencia del abuso de la etnia de los uigures en los campos de detención en Sinkiang, incluidos documentos que detallan una política de disparar a matar a los fugitivos.

Los “Archivos policiales de Sinkiang” publicados por la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, con sede en Washington, y compartidos con un grupo de medios de comunicación globales también contenían miles de fotografías policiales de detenidos de hasta solo 15 años.

Bachelet también visitará Kasgar y Urumqi en Sinkiang, luego realizará una conferencia de prensa para concluir el viaje.

