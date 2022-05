Tedros es electo director general de la OMS por segundo período

(Bloomberg) -- Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha dirigido la organización de la ONU durante la pandemia del covid-19, fue reelecto por un segundo período.

Tedros, como se conoce al funcionario de salud etíope, fue el único candidato. El voto de los estados miembros para aprobar su nombramiento por otro mandato de cinco años se anunció en la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra el martes.

“Este reconocimiento no es sólo para mí. Es un reconocimiento para toda la familia de la OMS ”, dijo en un discurso.

El director general y la OMS han enfrentado críticas durante su mandato por su manejo de la crisis del covid-19. La organización tardó en calificar el brote de pandemia a principios de 2020 y no enfatizó la naturaleza aérea de la transmisión. Inicialmente, también rechazó recomendar el uso generalizado de mascarillas.

Los críticos también dijeron que una investigación de la OMS sobre los orígenes del virus fue demasiado respetuosa con China. La organización anunció más tarde una nueva investigación.

A medida que se introdujeron las vacunas y los tratamientos, Tedros pidió equidad en las vacunas. En repetidas ocasiones arremetió contra los países ricos y los fabricantes de vacunas por hacer muy poco para distribuir vacunas que salvan vidas a las naciones más pobres.

Más recientemente, un brote de viruela del mono en varios países ha creado nuevos desafíos. La OMS también está lidiando con los desafíos de salud causados por la invasión de Rusia a Ucrania.

“Que la paz sea el antídoto para la guerra”, dijo Tedros el martes.

