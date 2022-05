Semenya se ofreció a mostrar su cuerpo a dirigentes del atletismo para demostrar que era mujer

24 mayo (Reuters) - La doble campeona olímpica de los 800 metros Caster Semenya se ofreció a mostrar su vagina a los representantes del atletismo cuando tenía 18 años para demostrar que era mujer, dijo la mediofondista sudafricana en una entrevista con el programa Real Sports de HBO que se emitirá más tarde el martes.

Semenya, que ahora tiene 31 años, irrumpió en la escena en 2009 al ganar el título mundial de los 800 metros femeninos por un margen asombroso, horas después de que el organismo rector del deporte mundial dijera que debía someterse a pruebas de verificación de género.

"Pensaron que tenía un pene, probablemente", dijo Semenya en la entrevista de HBO Real Sports. "Les dije: 'Está bien. Soy mujer, no me importa. Si quieren ver que soy una mujer, les mostraré mi vagina. ¿De acuerdo?'".

Las pruebas de género realizadas a Semenya demostraron, al parecer, que la corredora no tenía útero ni ovarios, pero sí testículos internos, los órganos sexuales masculinos que producen testosterona, y sus niveles de esta hormona eran tres veces superiores a los de una mujer "normal".

Semenya padece una enfermedad conocida como hiperandrogenismo, que se caracteriza por niveles más altos de lo habitual de testosterona, una hormona que aumenta la masa y la fuerza muscular y la capacidad del cuerpo para utilizar el oxígeno.

Semenya tomó medicación después de que en 2011 la Asociación Mundial de Atletismo -entonces Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo- dictaminara por primera vez que todas las atletas con hiperandrogenismo debían reducir médicamente sus niveles de testosterona.

"Me enfermó, me hizo subir de peso, tenía ataques de pánico, no sabía si iba a tener un ataque al corazón", dijo Semenya a HBO Real Sports. "Es como apuñalarse con un cuchillo todos los días. Sin embargo, no tenía otra opción".

"Tengo 18 años, quiero correr, quiero llegar a los Juegos Olímpicos, es la única opción para mí"

En 2020, Semenya perdió un recurso ante el Tribunal Federal Suizo para anular una sentencia del Tribunal de Arbitraje de 2019 que establecía que las atletas con altos niveles naturales de testosterona debían tomar medicamentos para reducirlos.

Ella acudió al tribunal después de que el TAS dictaminara que las regulaciones eran necesarias para los atletas con DSD en carreras que van desde los 400 metros a la milla para garantizar una competencia justa. (Reportaje de Frank Pingue en Toronto; edición de Ken Ferris)