UCRANIA RUSA CONFLICTO: Implacable avance de las tropas rusas en el este de Ucrania

EEUU TIROTEO: Al menos 18 niños mueren en un tiroteo en escuela de Texas

BRASIL VIOLENCIA: Al menos 22 muertos en una operación policial en una favela de Rio de Janeiro

EEUU JAPÓN DIPLOMACIA: Países del Quad rechazan "cambios por la fuerza", con China en la mira

CHINA ONU: China enfrenta nuevas denuncias de abusos a uigures durante visita de Bachelet

-- UCRANIA RUSIA CONFLICTO

KIEV:

Implacable avance de las tropas rusas en el este de Ucrania

Rusia intensificó el martes su ofensiva militar contra los últimos focos de resistencia en el este de Ucrania y se dijo decidida a alcanzar todos sus "objetivos", sin límite de plazos, en la guerra que entró en su cuarto mes.

Por Charlotte PLANTIVE en Kiev con Dmitry ZAKS en Severodonetsk y Patrick FORT en Járkov

(Rusia Ucrania conflicto, Nota Central, Actualización, 800 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFÍA

YAKOVLIVKA, Ucrania:

"¿Quién detendrá esta guerra?": Miedo y furia en las trincheras ucranianas

Un soldado ucraniano jadeante, aferrado a su Kalashnikov y con miedo en los ojos, no se movió ni un paso durante cinco horas en su zanja a la orilla de la carretera.

Por Dmitry ZAKS

(Ucrania conflicto Rusia social, Reportaje, 600 palabras - Ya transmitida)

ODESA, Ucrania:

Temor creciente a una hambruna por el bloqueo ruso en el mar Negro

Observando los interminables campos de trigo cerca de Odesa, en el suroeste de Ucrania, que anuncian una abundantes cosecha, Dimitri Matuliak no logra imaginar que tanta gente pueda morir de hambre.

Por David STOUT

(Ucrania conflicto Rusia hambruna, Enfoque, 800 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

JÁRKOV: Ucrania:

La ciudad ucraniana de Járkov "desrusifica" sus calles

El estudiante de arte Evgen Deviatka reclama en la avenida "Héroes de Járkov", que hasta hace poco se llamaba "Avenida de Moscú", que todas las calles de la segunda ciudad más poblada de Ucrania se despojen de todas las referencias al "país agresor".

Por Patrick FORT

(Ucrania Rusia conflicto historia cultura, Reportaje, 550 Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

PARÍS:

Los momentos claves de la invasión rusa de Ucrania

Los principales acontecimientos desde el comienzo el 24 de febrero de la invasión rusa de Ucrania, que entró este martes en su cuarto mes y ya se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas.

(Ucrania conflicto Rusia política diplomacia, Cronología, 700 palabras - Ya transmitida)

A BORDO DEL PORTAAVIONES USS TRUMAN EN EL MAR MEDITERRÁNEO:

La OTAN exhibe sus músculos en el Méditerráneo

Los combates en Ucrania ocurren muy lejos, pero el mensaje está destinado a Rusia: la OTAN exhibe sus músculos esta semana con impresionantes ejercicios militares en el Mediterráneo Oriental liderados por el portaaviones estadounidense "USS Truman".

(política Ucrania Rusia conflicto Otan EEUU defensa, Reportaje, 500 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

-- EEUU TIROTEO

HOUSTON, EEUU:

Adolescente mata a 18 niños en una escuela en Texas

Un adolescente de 18 años abrió fuego el martes en una escuela primaria de Texas, matando a 18 niños y al menos a un maestro, una tragedia que conmociona a Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden exhortó a "enfrentar el lobby de las armas".

por Allison Dinner

(EEUU armas tiroteo, 748 palabras, actualización Nota Central) Ya transmitida

FOTOS, INFOGRAFÍA

WASHINGTON:

El periplo salvaje del adolescente que causó una matanza en Texas

El adolescente que abrió fuego el martes en una escuela primaria en Uvalde, Texas, matando al menos a 18 niños y un adulto, acababa de dispararle a su abuela en este pequeño pueblo al oeste de San Antonio, informaron las autoridades, que ignoran la motivación de sus acciones.

por Cyril JULIEN

(EEUU armas homicidio escuela Recuadro 440 palabras) Ya transmitida

FOTOS

HOUSTON, EEUU:

La implacable repetición de los tiroteos en escuelas de EEUU

Estados Unidos es el único país desarrollado donde se repiten implacablemente los tiroteos escolares, como el que el martes enlutó a una escuela primaria en Texas. Aquí están los principales recientes, así como los más mortíferos de la historia.

(EEUU armas tiroteo 500 Recuadro) Ya transmitido

WASHINGTON:

Matanza en escuela de Texas pone al rojo vivo el debate sobre armas en EEUU

El tiroteo de este martes en una escuela primaria de Texas, en el que murieron al menos 18 niños, reavivó de inmediato el eterno debate sobre las armas en Estados Unidos, sin que se vislumbre el final.

por Camille Camdessus

(EEUU armas escuela homicidio educación niños 500 palabras) A las 03H00 GMT

-- BRASIL VIOLENCIA

RIO DE JANEIRO:

Al menos 22 muertos en operación policial en una favela de Rio de Janeiro

Una nueva incursión policial contra el narcotráfico en una favela de Rio de Janeiro dejó este martes 22 muertos, un año después de la operación más letal en la historia de la ciudad, con 28 fallecidos en otro barrio pobre.

Por Eugenia LOGIURATTO con Marcelo SILVA DE SOUSA en Brasilia

(Brasil violencia policía, Nota Central, 650 palabras)

FOTOS, VIDEO

-- EEUU JAPÓN DIPLOMACIA

TOKIO:

Alianza Quad rechaza "cambios por la fuerza", con China en la mira

Los líderes de Japón, India, Australia y Estados Unidos advirtieron el martes en Tokio contra los intentos de cambiar por la fuerza el statu quo de las relaciones internacionales, en medio de la preocupación creciente sobre la posibilidad de que China invada Taiwán.

Por Sebastian SMITH, Sara HUSSEIN

(EEUU Japón Australia India China diplomacia, Nota Central, Actualizaciín, 750 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFÍA

TOKIO:

¿Qué es la alianza Quad?

La alianza Quad, que reúne a Estados Unidos, India, Australia y Japón nació en 2007 con el objetivo de contrarrestar la creciente influencia de China en la región Asia-Pacífico.

(EEUU India diplomacia Japón Australia cumbre defensa, Recuadro, 550 palabras - Ya transmitido)

WASHINGTON:

¿Desatinos o ensayos? Comentarios improvisados de Biden agitan el escenario mundial

Desde prometer defender militarmente a Taiwán hasta sugerir un cambio de régimen en Rusia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha desarrollado una habilidad para hacer declaraciones sobre la marcha que han sacudido la diplomacia.

Por Aurelia END

(EEUU diplomacia Biden política, Enfoque, 800 palabras - Ya transmitida)

-- CHINA ONU

PEKÍN:

China enfrenta nuevas denuncias de abusos a uigures durante visita de Bachelet

China enfrentó el martes nuevas acusaciones de respaldar "al más alto nivel" la represión contra los uigures en Xinjiang en una masiva filtración periodística que coincidió con la misión a esta región de la jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

(China ONU derechos diplomacia minorías, Nota Central Actualización, 800 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFÍA

-- AMÉRICA

BRASILIA:

Lula se lanza a un pulso contra Bolsonaro en las redes sociales

En un bar de Brasilia, dos veteranos militantes del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) reenvían mensajes a favor de Lula desde sus celulares, siguiendo las orientaciones de la campaña del exmandatario de combatir la abrumadora presencia de Jair Bolsonaro en redes sociales.

Por Jordi MIRO

(Brasil internet política elecciones, Enfoque, 800 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

ATLANTA, EEUU:

El peso de Trump en el Partido Republicano, a prueba en primarias en Georgia

La influencia de Donald Trump en el Partido Republicano, y su mensaje de que le robaron la reelección en 2020, se pone a prueba este martes en primarias en Georgia, un estado del sur de Estados Unidos donde Joe Biden le ganó por muy poco.

(EEUU elecciones, Nota-Central, 650 palabras, 19H00 GMT)

TEMUCO, Chile:

Militares vuelven a zona mapuche en el sur de Chile convertida en un polvorín

"La violencia la traen de afuera, con los 'milicos'", se queja Carolina Soto, una mapuche, al criticar el regreso de los patrullajes de las Fuerzas Armadas en la zona del sur de Chile que su familia ocupó hace ocho años.

por Pablo COZZAGLIO

(Chile-indígenas, actualización Reportaje, 750 palabras) Ya enviado

FOTOS, VIDEO

-- EUROPA

MOSCÚ:

La justicia rusa confirma condena del opositor Navalni a nueve años de cárcel

La justicia rusa confirmó el martes la condena a nueve años de prisión en "régimen severo" por "estafa" y "desacato" de Alexéi Navalni, principal opositor al presidente Vladimir Putin.

Por Marina LAPENKOVA

(Rusia política juicio justicia Rusia Ucrania conflicto, Nota Central, Actualización, 600 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

BRUSELAS:

Justicia europea devuelve inmunidad a expresidente catalán Carles Puigdemont

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) restituyó este martes de forma provisional la inmunidad parlamentaria del expresidente catalán Carles Puigdemont y de los eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí, según un fallo al que tuvo acceso la AFP.

(UE justicia España Cataluña, Nota-Central, 500 palabras)

GINEBRA:

Tedros reelegido director de la OMS por cinco años

El médico etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, primer africano en dirigir la Organización Mundial de la Salud (OMS), agradeció este martes su reelección por cinco años recordando su infancia como "niño de la guerra" e hizo un llamado por la paz.

Por Christophe VOGT

(OMS conflicto farmacéutica Etiopía salud, Nota Central, Actualización, 650 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO, VIDEO ARCHIVO, FOTOS ARCHIVO

BRUSELAS:

Veinte años después de la ley sobre la eutanasia, un médico belga relata los "cuidados finales"

"La eutanasia es un cuidado como otro, la diferencia es que es un cuidado final", dice Marc Decroly, que acompañó a más de 100 pacientes a poner fin a su vida, como lo permite la ley belga desde hace 20 años.

Por Françoise MICHEL

(Bélgica sociedad eutanasia muerte legislación salud, Testimonio, 700 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- ASIA

SEÚL:

Corea del Norte lanza tres misiles balísticos tras viaje de Biden

Corea del Norte lanzó el miércoles tres misiles balísticos en dirección al mar de Japón, indicó el ejército surcoreano, tras la culminación del viaje a Corea del Sur y Japón del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Por Kang Jin-kyu

(NCorea SCorea armas misiles conflicto diplomacia política nuclear, Nota Central, 500 palabras- Ya transmitida)

-- ORIENTE MEDIO

JERUSALÉN:

Los precedentes de investigaciones israelíes tras la muerte de periodistas

Después de la muerte de la periodista palestina Shireen Abu Aklen el 11 de mayo cuando cubría una operación del ejército israelí en Cisjordania ocupada, AFP estudió los precedentes de investigaciones militares llevados a cabo por Israel tras la muerte de reporteros.

Por Yasmin ZAHER

(Israel palestinos conflicto fuerzas-armadas investigación prensa, Preguntas Respuestas, 650 palabras - Ya transmitido)

SANLIURFA, Turquía:

Refugiados sirios en Turquía quedan atrapados en un limbo

Samira, de 44 años, escucha día y noche el mismo mensaje de políticos turcos por televisión: los refugiados sirios deben volver a casa. Pero la suya en Guta, todavía no es segura.

Por Fulya OZERKAN

(Siria Turquía conflicto refugiados política, Enfoque, 750 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

ISFAHÁN, Irán:

La lenta agonía del río emblemático de Isfahán, en Irán

Sentado junto a unos amigos, Jalal Mirahmadi, de unos 60 años, mira con melancolía el Zayandeh-roud, el río emblemático que cruza Isfahán y que lleva años agonizando, afectado por la sequía y el desvío de su cauce.

Por Ahmad PARHIZI, Karim ABOU MERHI

(Irán clima medioambiente ríos sequía, Reportaje, 700 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

-- ECONOMÍA

NUEVA YORK

Glencore se declara culpable de corrupción en EEUU, Brasil y Reino Unido

El grupo suizo Glencore anunció el martes que logró acuerdos con Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, declarándose culpable de corrupción en África y en Sudamérica y de manipulación de los mercados petroleros.

(materias-primas agricultura EEUU justicia empresas Suiza petróleo corrupción 573 palabras) Ya enviada

BUENOS AIRES:

Argentina flexibiliza control de cambios para potenciar su industria petrolera

El gobierno de Argentina anunció una flexibilización de su régimen de control de cambios para la industria de hidrocarburos, en busca de impulsar una mayor producción de petróleo y gas de esquisto, altamente demandantes en inversiones.

(Argentina petróleo energía divisas 492 palabras Nota) Ya enviada

DAVOS, Suiza:

La globalización, en el punto de mira de Davos

La cuestión de si la pandemia de covid-19 y la guerra de Ucrania suponen la muerte de la globalización domina los debates este semana del Foro Económico Mundial en Davos.

Por Ali BEKHTAOUI

(Davos diplomacia economía cumbre bancos, Enfoque, 600 palabras - Ya transmitido)

DAVOS, Suiza:

Países latinoamericanos apuestan en Davos por la inversión y el turismo tras la pandemia

Colombia, Costa Rica, Perú y República Dominicana lanzaron este martes en el foro de Davos un llamado a invertir en sus países tras los años difíciles de la pandemia y apostaron por el turismo como motor de crecimiento económico.

Por Pol COSTA

(Suiza diplomacia Latam economía turismo, Enfoque, 550 palabras - Ya transmitido)

BRASILIA:

Bolsonaro destituye al presidente de Petrobras tras 40 días en el cargo

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destituyó este lunes al presidente de Petrobras, José Mauro Coelho, tras solo 40 días en el cargo, en medio de la incesante presión por los aumentos del precio de los combustibles.

(Brasil petróleo economía, Nota Central, 620 palabras - Ya transmitida)

-- SOCIEDAD

CANNES, Francia:

"Mi primer deber es contar historias", dice Guillermo del Toro en Cannes

El oscarizado cineasta mexicano Guillermo del Toro rehusó este martes en Cannes cerrar puertas a las plataformas de "streaming" para sus proyectos, porque su primer deber es "contar historias".

Por Esther SÁNCHEZ

(Francia cine festival Cannes México EEUU Italia Brasil, Nota, 500 palabras - Ya transmitida)

CANNES, Francia:

"Un varón" muestra en Cannes la presión machista en Colombia para ser un hombre "de verdad"

Salir al barrio y tener que mostrar su virilidad para sobrevivir. Esto es lo que siempre tiene en mente Carlos, el protagonista de la primera película del colombiano Fabián Hernández, "Un varón", presentada este martes en Cannes

Por Esther SÁNCHEZ

(Francia cine Colombia Cannes, Enfoque, 550 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

CANNES, Francia:

"Moonage Daydream", el documental sobre Bowie que venía del espacio, en Cannes

"Moonage Daydream", documental sobre la estrella del rock David Bowie, presentado en el Festival de Cannes, es una creación del director Brett Morgen, un producto que vuelve a romper las barreras del género.

Por Philippe GRELARD

(Francia EEUU cine Cannes música gente GB, Entrevista, 550 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

SAN PEDRO DE ATACAMA, Chile:

Sol, aridez y altura del desierto de Atacama en Chile en una copa de vino

A casi 3.000 metros de altura en la arena del desierto de Atacama Héctor Espíndola, de 71 años, acicala su viñedo, que increíblemente sobrevive en el oasis verde de Toconao nacido al paso de un arroyo del deshielo de Los Andes.

Por Alberto PEÑA

(Chile vinos turismo, Reportaje, 750 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

NUEVA YORK

Útiles, más que coleccionables, la segunda vida de los NFT

Los objetos digitales certificados, los NFT, han sido calificados de muchas maneras: para algunos es una moda, para otros, una auténtica estafa, pero los primeros en adoptarlos consideran que tienen futuro como herramientas para los negocios, la salud y las artes, algo que va más allá del mero coleccionismo digital.

(NFTs móvil internet EEUU sociedad criptomoneda ciencia tecnología arte negocios empresas, Enfoque, 600 palabras, Ya transmitido)

BARCELONA:

Ovejas y cabras contra los incendios en Barcelona

Un rebaño de casi 300 ovejas y cabras pasta tranquilamente con Barcelona a sus espaldas. Hace unas semanas que han cambiado el campo por la ciudad con una misión: mantener a raya la vegetación del pulmón verde de la ciudad para prevenir incendios.

(España medioambiente incendios ecología, Videorrelato, 550 palabras - Ya transmitido)

VIDEO, FOTOS

SANTIAGO:

Chile, la primera parada en Latinoamérica de la exhibición del enigmático Banksy

Chile será la primera parada en Latinoamérica de "The Art of Banksy: Without Limits", la exposición no autorizada que rinde tributo a Banksy, el artista urbano que mantiene su identidad en el anonimato y que maravilla al mundo con sus grafitis y murales callejeros.

(Chile-Arte, Nota, 600 palabras. Ya Transmitida)

Por Miguel Sánchez

FOTOS, VIDEO

