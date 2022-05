Previsiones generales de la AFP de las 16H00 GMT

PRINCIPALES NOTICIAS

UCRANIA RUSA CONFLICTO: Rusia busca sofocar la resistencia en el este de Ucrania, al iniciarse el cuarto mes de guerra

EEUU JAPÓN DIPLOMACIA: Países del Quad rechazan "cambios por la fuerza", con China en la mira

CHINA ONU: Acceso de Bachelet a región china de Xinjiang bajo escrutinio

KIEV:

Rusia busca sofocar la resistencia en el este de Ucrania, al iniciarse el cuarto mes de guerra

Rusia intensificó este martes su ofensiva contra los últimos focos de resistencia en la región ucraniana de Lugansk, en la cuenca del Donbás (este), y se dijo determinada a alcanzar todos sus "objetivos" en la guerra, que entró en su cuarto mes.

Por Charlotte PLANTIVE en Kiev con Dmitry ZAKS en Severodonetsk y Patrick FORT en Járkov

YAKOVLIVKA, Ucrania:

"¿Quién detendrá esta guerra?": Miedo y furia en las trincheras ucranianas

Un soldado ucraniano jadeante, aferrado a su Kalashnikov y con miedo en los ojos, no se movió ni un paso durante cinco horas en su zanja a la orilla de la carretera.

Por Dmitry ZAKS

ODESA, Ucrania:

Temor creciente a una hambruna por el bloqueo ruso en el mar Negro

Observando los interminables campos de trigo cerca de Odesa, en el suroeste de Ucrania, que anuncian una abundantes cosecha, Dimitri Matuliak no logra imaginar que tanta gente pueda morir de hambre.

Por David STOUT

JÁRKOV: Ucrania:

La ciudad ucraniana de Járkov "desrusifica" sus calles

El estudiante de arte Evgen Deviatka reclama en la avenida "Héroes de Járkov", que hasta hace poco se llamaba "Avenida de Moscú", que todas las calles de la segunda ciudad más poblada de Ucrania se despojen de todas las referencias al "país agresor".

Por Patrick FORT

PARÍS:

Los momentos claves de la invasión rusa de Ucrania

Los principales acontecimientos desde el comienzo el 24 de febrero de la invasión rusa de Ucrania, que entró este martes en su cuarto mes y ya se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas.

A BORDO DEL PORTAAVIONES USS TRUMAN EN EL MAR MEDITERRÁNEO:

La OTAN exhibe sus músculos en el Méditerráneo

Los combates en Ucrania ocurren muy lejos, pero el mensaje está destinado a Rusia: la OTAN exhibe sus músculos esta semana con impresionantes ejercicios militares en el Mediterráneo Oriental liderados por el portaaviones estadounidense "USS Truman".

-- EEUU JAPÓN DIPLOMACIA

TOKIO:

Alianza Quad rechaza "cambios por la fuerza", con China en la mira

Los líderes de Japón, India, Australia y Estados Unidos advirtieron el martes en Tokio contra los intentos de cambiar por la fuerza el statu quo de las relaciones internacionales, en medio de la preocupación creciente sobre la posibilidad de que China invada Taiwán.

Por Sebastian SMITH, Sara HUSSEIN

TOKIO:

¿Qué es la alianza Quad?

La alianza Quad, que reúne a Estados Unidos, India, Australia y Japón nació en 2007 con el objetivo de contrarrestar la creciente influencia de China en la región Asia-Pacífico.

WASHINGTON:

¿Desatinos o ensayos? Comentarios improvisados de Biden agitan el escenario mundial

Desde prometer defender militarmente a Taiwán hasta sugerir un cambio de régimen en Rusia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha desarrollado una habilidad para hacer declaraciones sobre la marcha que han sacudido la diplomacia.

Por Aurelia END

-- CHINA ONU

PEKÍN:

Acceso de Bachelet a región china de Xinjiang bajo escrutinio al iniciar viaje

China calificó la misión de la jefa de derechos humanos de la ONU como una oportunidad para "aclarar desinformaciones" antes de su visita a la región de Xinjiang, donde miembros de la minoría uigur advirtieron que podría convertirse en una maniobra de relaciones públicas de Pekín.

OTRAS NOTICIAS POR REGIONES

-- AMÉRICA

RIO DE JANEIRO

Once muertos en operación policial en una favela de Rio de Janeiro

Un año después de la operación policial más letal en la historia de Rio de Janeiro, una nueva incursión de las fuerzas del orden contra el narcotráfico este martes dejó once muertos en una favela, entre ellos diez supuestos criminales y una vecina víctima de bala perdida.

BRASILIA:

Lula se lanza a un pulso contra Bolsonaro en las redes sociales

En un bar de Brasilia, dos veteranos militantes del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) reenvían mensajes a favor de Lula desde sus celulares, siguiendo las orientaciones de la campaña del exmandatario de combatir la abrumadora presencia de Jair Bolsonaro en redes sociales.

Por Jordi MIRO

ATLANTA, EEUU

El peso de Trump en el Partido Republicano, a prueba en primarias en Georgia

La influencia de Donald Trump en el Partido Republicano, y su mensaje de que le robaron la reelección en 2020, se pone a prueba este martes en primarias en Georgia, un estado del sur de Estados Unidos donde Joe Biden le ganó por muy poco.

TEMUCO: Chile:

Militares vuelven a zona mapuche en el sur de Chile, convertida en un polvorín

"La violencia la traen de afuera, con los 'milicos' (militares)", se queja a la AFP Carolina Soto, una mujer mapuche sobre los terrenos en el sur de Chile que su familia ocupó hace ocho años, frente al regreso de los patrullajes de las Fuerzas Armadas en la zona.

-- EUROPA

MOSCÚ:

La justicia rusa confirma condena del opositor Navalni a nueve años de cárcel

La justicia rusa confirmó este martes la condena a nueve años de cárcel en "régimen severo" del principal opositor de Rusia, Alexéi Navalani, una decisión esperada en un contexto de fuerte represión, que se incrementó aún más desde el inicio de la ofensiva contra Ucrania.

Por Marina LAPENKOVA

BRUSELAS:

Justicia europea devuelve inmunidad a expresidente catalán Carles Puigdemont

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) restituyó este martes de forma provisional la inmunidad parlamentaria del expresidente catalán Carles Puigdemont y de los eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí, según un fallo al que tuvo acceso la AFP.

GINEBRA:

Tedros reelegido director de la OMS por cinco años

El médico etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, primer africano en dirigir la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue elegido este martes para un segundo mandato de cinco años.

Por Agnès PEDRERO

BRUSELAS:

Veinte años después de la ley sobre la eutanasia, un médico belga relata los "cuidados finales"

"La eutanasia es un cuidado como otro, la diferencia es que es un cuidado final", dice Marc Decroly, que acompañó a más de 100 pacientes a poner fin a su vida, como lo permite la ley belga desde hace 20 años.

Por Françoise MICHEL

- ORIENTE MEDIO

JERUSALÉN:

Los precedentes de investigaciones israelíes tras la muerte de periodistas

Después de la muerte de la periodista palestina Shireen Abu Aklen el 11 de mayo cuando cubría una operación del ejército israelí en Cisjordania ocupada, AFP estudió los precedentes de investigaciones militares llevados a cabo por Israel tras la muerte de reporteros.

Por Yasmin ZAHER

SANLIURFA, Turquía:

Refugiados sirios en Turquía quedan atrapados en un limbo

Samira, de 44 años, escucha día y noche el mismo mensaje de políticos turcos por televisión: los refugiados sirios deben volver a casa. Pero la suya en Guta, todavía no es segura.

Por Fulya OZERKAN

ISFAHÁN, Irán:

La lenta agonía del río emblemático de Isfahán, en Irán

Sentado junto a unos amigos, Jalal Mirahmadi, de unos 60 años, mira con melancolía el Zayandeh-roud, el río emblemático que cruza Isfahán y que lleva años agonizando, afectado por la sequía y el desvío de su cauce.

Por Ahmad PARHIZI, Karim ABOU MERHI

-- ECONOMÍA

BRASILIA:

Bolsonaro destituye al presidente de Petrobras tras 40 días en el cargo

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destituyó este lunes al presidente de Petrobras, José Mauro Coelho, tras solo 40 días en el cargo, en medio de la incesante presión por los aumentos del precio de los combustibles.

-- SOCIEDAD

CANNES, Francia:

"Un varón" muestra en Cannes la presión machista en Colombia para ser un hombre "de verdad"

Salir al barrio y tener que mostrar su virilidad para sobrevivir. Esto es lo que siempre tiene en mente Carlos, el protagonista de la primera película del colombiano Fabián Hernández, "Un varón", presentada este martes en Cannes

Por Esther SÁNCHEZ

CANNES, Francia:

"Moonage Daydream", el documental sobre Bowie que venía del espacio, en Cannes

"Moonage Daydream", documental sobre la estrella del rock David Bowie, presentado en el Festival de Cannes, es una creación del director Brett Morgen, un producto que vuelve a romper las barreras del género.

Por Philippe GRELARD

SAN PEDRO DE ATACAMA, Chile:

Sol, aridez y altura del desierto de Atacama en Chile en una copa de vino

A casi 3.000 metros de altura en la arena del desierto de Atacama Héctor Espíndola, de 71 años, acicala su viñedo, que increíblemente sobrevive en el oasis verde de Toconao nacido al paso de un arroyo del deshielo de Los Andes.

Por Alberto PEÑA

NUEVA YORK

Útiles, más que coleccionables, la segunda vida de los NFT

Los objetos digitales certificados, los NFT, han sido calificados de muchas maneras: para algunos es una moda, para otros, una auténtica estafa, pero los primeros en adoptarlos consideran que tienen futuro como herramientas para los negocios, la salud y las artes, algo que va más allá del mero coleccionismo digital.

BARCELONA:

Ovejas y cabras contra los incendios en Barcelona

Un rebaño de casi 300 ovejas y cabras pasta tranquilamente con Barcelona a sus espaldas. Hace unas semanas que han cambiado el campo por la ciudad con una misión: mantener a raya la vegetación del pulmón verde de la ciudad para prevenir incendios.

SANTIAGO:

Chile, la primera parada en latinoamérica de la exhibición del enigmático Banksy

Chile será la primera parada en Latinoamérica de "The Art of Banksy: Without Limits", la exposición no autorizada que rinde tributo a Banksy, el artista urbano que mantiene su identidad en el anonimato y que maravilla al mundo con sus grafitis y murales callejeros.

Por Miguel Sánchez

