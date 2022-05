Barquillos de berenjenas y piñas embellecen toda mesa

HANDOUT - Las berenjenas tienen una forma que se adapta muy bien a recetas que las tranforman en deliciosas naves. Estas llevan un cargamento de bulgur, cebollas, ajo, diversas especias como comino y cúrcuma, pimentón, garbanzos, nueces y tomates en conserva picados, granos de granada, menta y semillas de sésamo. Foto: Bianca Zapatka/Becker Joest Volk Verlag/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

¿Por qué hay que servir la comida siempre en platos? En pequeños barquillos de ananás, berenjenas o pimientos, algunas comidas se vuelven mucho más excitantes. Si sirve un plato de arroz asiático en una media piña, seguro que impresionará a todos sus invitados. Los barcos pequeños también pueden ser una buena opción para un bufé de "fingerfood". Y existen algunos trucos para la preparación y la cocción. Quien apueste a la variante de las piñas, debería prestar atención a que la fruta se encuentre lo más fresca posible al comprarla. "Cuanto más frescos sean los ananás, mayor será su estabilidad", asevera la foodblogger y autora de libros de cocina Bianca Zapatka. "Es mejor utilizar frutas lo más frescas posible, en las que las hojas sigan siendo de un verde intenso y la cáscara sea fuerte". Barquillos de ananá con relleno asiático En su libro "Vegan Paradise", publicado en Alemania, propone la siguiente receta: arroz de piña tailandés en barquillos de piña. En primer lugar, cocine el arroz basmati y póngalo en el refrigerador, preferiblemente durante la noche, ya que es especialmente adecuado para esta receta cuando está seco y pegajoso. Entonces es el momento de los botes: para ello, corte la piña por la mitad a lo largo con un cuchillo afilado. Luego corte la pulpa transversalmente, afloje y retire con cuidado las mitades del fruto. "Para que el armazón del ananá permanezca estable, hay que poner especial atención a que quede suficiente carne de la pulpa en la cáscara y no ahuecarla por completo", indica la experta. "La mejor manera de hacerlo es marcar ligeramentecon un cuchillo la pulpa de la fruta partida en forma de tablero de ajedrez y luego retirarla suavemente con una cuchara", especifica. Tiene sentido tomarse su tiempo, especialmente en el primer intento, para no eliminar demasiado del interior y dañar la cáscara. Una vez que se consiguió esto, se prepara en una sartén el arroz con cebollas, ajo, verduras varias y especias asiáticas. Y cuando la mezcla de arroz ya esté lista, se puede rellenar en los barquillos de piña y disponer todo en una bandeja para servir. A quien quiera combinar este impactante plato con una guarnición Bianca Zapatka le recomienda, por ejemplo, brochetas de tofu o un poke bowl de atún y sandía. "Muchos platos exóticos van bien con la piña rellena", asegura Zapatka. Barquillos de pimiento para el buffet antipasti También son muy prácticos los barquillos pequeños para servir "fingerfood", en particular los pimientos puntiagudos. Angelika Ilies indica cómo hacerlos en su libro "Antipasti & Tapas", editado en alemán. Por ejemplo, para hacer minipimientos rellenos con ricota, primero debe comprar pimientos rojos muy pequeños y puntiagudos, que a menudo se ofrecen también como pimientos de aperitivo. "Lo ideal es que sean pequeños y de forma homogénea, para que se adapten de la mejor manera como 'fingerfood'", explica la periodista gastronómica. Y, una vez que se encontraron los pimientos adecuados, estos deben ser lavados y cortados longitudinalmente por la mitad para esta receta. Hay que retirar el extremo del tallo, las semillas y los tabiques blancos. En cuanto estén bien escurridos, estarán listos para ser rellenados. Para el relleno de ricota, Angelika Ilies recomienda mezclar esta con pesto, comprado o hecho por uno mismo, incorporar ajo picado y salpimentar la crema resultante. Posteriormente se rellenan con esta crema las mitades de los pimientos, lo que funciona especialmente bien con una manga pastelera, y se adornan con piñones tostados y hojas de albahaca fresca. El resultado es un delicioso y visualmente atractivo aperitivo en forma de barco. "Los pimientos rellenos son muy apropiados como parte de un buffet antipasti o de tapas, pero también son una gran guarnición para la comida a la parrilla", dice la experta. "O se los puede servir sobre una ensalada de espinacas, de rúcula o carpaccio. Si se tiene a amantes de la carne en la mesa, se puede adornar los barquillos con un poco de jamón crudo o salami", agrega. Barquillos de berenjenas con relleno de bulgur Y también las berenjenas se adaptan para una rica receta de barquillos, según indica Bianca Zapatka, que propone rellenarlas con bulgur al estilo turco. Para preparar las berenjenas, estas se cortan a lo largo en dos mitades y se hace una marca con cuchillo en las superficies cortadas en sentido transversal. "Los cortes hacen que la carne de la berenjena se cocine más rápido y le da una consistencia agradable y uniforme", especifica. Luego se pincelan las mitades con un poco de aceite, se las coloca con el lado del corte hacia abajo en una bandeja de horno forrada con papel de hornear y se las hornea en horno precalentado (180 grados) durante unos 30 minutos. En ese lapso de tiempo, se prepara el relleno. En el caso de Bianca Zapatka, se compone entre otros de bulgur, cebollas, ajo, diversas especias como comino y cúrcuma, pimentón, garbanzos, granos de nuez y tomates en conserva picados, granos de granada, menta y semillas de sésamo. Sin embargo, cada uno puede preparar el relleno de acuerdo a su propio gusto. Una vez que las berenjenas estén cocidas, debería dejárselas enfriar durante cinco minutos y luego vaciarlas, teniendo cuidado de no hacerlo del todo, de manera que quede pulpa suficiente que mantenga el relleno. "Se recomienda dejar el ancho de un dedo pequeño o alrededor de un centímetro de pulpa para que todo mantenga su forma", aconseja Bianca Zapatka. 