Paraguayo Guaireña buscará histórico pase a octavos de Sudamericana ante el sentenciado DIM

El sorprendente Guaireña de Paraguay llega a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana con opciones de avanzar a octavos de final, pero debe sumar este martes en su visita al colombiano Independiente Medellín, ya eliminado, y aguardar por un resbalón del Inter de Porto Alegre.

Debutante en el segundo torneo de clubes más importante de la región y con tan solo dos años en la primera división paraguaya, Guaireña llega a la jornada definitiva del Grupo E invicto y con los mismos puntos que el favorito Inter (9).

Un gol más a favor le da una ligera ventaja a los brasileños en la carrera por el único cupo que entrega el grupo a octavos.

Guaireña tendrá la oportunidad de asaltar la punta el martes a partir de las 19H30 locales (00H30 GMT) en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en Pereira, donde el Medellín será local por un concierto que se realiza en su estadio habitual, el Atanasio Girardot.

Inter y el ecuatoriano 9 de Octubre -también eliminado- se medirán al mismo tiempo en el estadio Beira Rio, en Porto Alegre.

- Sin excusas -

Tras ganar agónicamente en la visita de la semana pasada a 9 de Octubre (3-2), el DT del modesto Guaireña, Troadio Duarte, comenzó a preparar el encuentro decisivo, en el que necesita ganar, ojalá por varios goles, y a esperar que Inter ceda puntos o gane por una diferencia menor ante 9 de Octubre.

"Sabemos que es difícil pero estamos con la ilusión en la Copa, dejaremos en alto al fútbol paraguayo", adelantó el estratega guaraní a la prensa local.

Aunque el calendario castigaba al equipo con una fuerte seguidilla de juegos por Sudamericana y el torneo local, la suerte le dio un respiro a la plantilla 'Celeste' antes de viajar a Colombia.

El partido del viernes pasado por la decimoséptima fecha de la liga paraguaya- en la que Guaireña marcha noveno entre 12 equipos- fue aplazado por problemas en la iluminación del estadio del 12 de Octubre.

Con la plantilla descansada y sin problemas de lesiones, el equipo del interior de Paraguay se prepara para hacer historia.

"Tenemos demasiadas limitaciones, pero no ponemos excusas. Vamos a dejar todo en la última fecha", arengó Duarte.

- Lejos del objetivo -

Desde la primera fecha de la Sudamericana, el DT colombo-uruguayo del DIM, Julio Comesaña, dejó en claro que el certamen continental no era su prioridad y que el equipo no estaba "preparado" para la competencia.

El tiempo le dio la razón al experimentado entrenador y el DIM (4 puntos) quedó eliminado prematuramente al caer 2-0 la semana pasada ante Inter.

"La liga (local) es prioritaria pero no nos daba lo mismo perder", soltó Comesaña tras hundirse en el sótano del grupo.

Aunque ya no pelea por la Copa, es posible que el estratega use a algunos titulares para el duelo ante Guaireña, ya que el torneo local no tendrá acción el fin de semana debido a las elecciones presidenciales en Colombia.

- Alineaciones probables:

Independiente Medellín: Andrés Felipe Mosquera - Andrés Cadavid, Juan Mosquera, Yulián Gomez, Victor Moreno - Adrian Arregui, David Loaiza , Brayan Castrillon, Andrés Ricaurte, Edward López - Diber Cambindo. DT: Julio Avelino Comesaña.

Guaireña: Rubén Escobar - Aquilino Giménez, Miguel Paniagua, Nelson Ruiz, David Mendoza - Jordan Santacruz, Rosalino Toledo, Juan José Aguilar, Pablo Ayala - Mario Otazú, César Villagra. DT: Troadio Duarte.

