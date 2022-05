Mercado de opciones Brasil receloso de reciente repunte del real

(Bloomberg) -- Los operadores se aferran a sus coberturas pese a la racha de la moneda brasileña.

El costo de protegerse contra las pérdidas del real a través de opciones sigue siendo uno de los más altos del mundo, incluso cuando la moneda se recupera de una fuerte liquidación en abril. Sus volatilidades implícitas a uno y tres meses aumentaron en mayo y han estado rondando un máximo de 16 meses durante la última semana a pesar del repunte de 5,5% del real en ese período.

La fuerte demanda de cobertura sugiere que los operadores temen una repentina reversión en las entradas de dólares que han alimentado los recientes avances. Las administradoras de dinero han estado acumulando activos brasileños atraídas por una tasa de interés del 13,25% y un mercado con gran liquidez, pero las opciones descontadas sugieren que no tienen la confianza suficiente para mantener sus inversiones sin una puerta de salida.

Es un escenario diferente al que se vio en los primeros meses del año, cuando el fuerte repunte del real estuvo acompañado de costos de cobertura más baratos y estables. En ese entonces, los inversionistas parecían confiar más en las perspectivas a largo plazo de los activos locales, apostando a que el aumento de los precios de los productos básicos impulsaría los términos de comercio del país, mientras que el aumento de las tasas de interés hacía más atractivo el retorno del carry.

Desde entonces, los inversionistas se han vuelto más escépticos, a medida que los precios de las materias primas se estabilizan, el banco central de Brasil se acerca al término de su ciclo de ajuste y la Reserva Federal aumenta las tasas de forma más agresiva. Los extranjeros han retirado casi un tercio de los US$14.000 millones que habían sumado a acciones brasileñas en el primer trimestre, según datos de la bolsa local B3.

El escepticismo de los inversionistas es claro cuando se comparan los costos de cobertura con otras monedas de países en desarrollo. La volatilidad implícita a tres meses del real es actualmente la más alta entre las monedas con libre comercio, superando a la del florín húngaro y el rand sudafricano, que son las de peor desempeño este trimestre.

La desconfianza alienta a los operadores a mantener una posición larga en las opciones del real brasileño, especialmente aquellas con precios de ejercicio elevados que ofrecen protección contra un cambio de tendencia repentino. Eso es particularmente útil en un momento en que el real a menudo oscila entre fuertes avances y bruscas pérdidas en cuestión de días.

