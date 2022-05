Colombiano Quiñones y ecuatoriano Ibarra lucieron con dobletes en semis de México 

Con dos goles cada uno, el colombiano Julián Quiñones y el ecuatoriano Romario Ibarra impulsaron al Atlas y al Pachuca a superar la ronda de semifinales del torneo Clausura-2022 del fútbol mexicano sobre los Tigres y el América, respectivamente.

- Quiñones vs aficionados de Tigres -

El Atlas venció a los Tigres con marcador global de 5-4. El partido de ida jugado el jueves en el estadio Jalisco terminó 3-0 a favor del equipo de Quiñones quien marcó el tercer gol con un espectacular disparo desde fuera del área al minuto 90.

Aunque los 'Zorros' del Atlas perdieron 4-2 el segundo partido de la serie, el sábado de visita en el estadio Universitario, Quiñones hizo el primer gol del juego al minuto 45 con un remate dentro del área.

El colombiano festejó este gol llevándose las manos a las orejas como respuesta a las silbatinas, abucheos e insultos que recibió de la afición de Tigres. Quiñones jugó para este equipo en dos etapas, entre el Apertura-2016 y el Clausura-2017 y entre el torneo Apertura-2018 y el Clausura-2021.

En Twitter Julián Quiñones se quejó de que cuando fue jugador de Tigres la afición lo insultó y le mandó mensajes ofensivos a él y a su familia. "Estando acá en Atlas todavía siguen con lo mismo, entonces no me pidan cosas que no hicieron ustedes conmigo”.

Con sus dos goles en la semifinal, Julián Quiñones llegó a 13 en dos torneos con el Atlas, mientras que con los Tigres hizo ocho goles en siete torneos.

- Primer doblete en México -

En la otra semifinal, los Tuzos' del Pachuca eliminaron a las 'Águilas' del América con marcador global de 4-1.

El jueves en el partido de ida jugado en el estadio Azteca, el Pachuca sacó un empate 1-1 y el domingo en la vuelta en el estadio Hidalgo goleó 3-0, con dos goles de Romario Ibarra.

Si bien el ecuatoriano es un volante extremo, en este partido de vuelta ante el América definió como si fuera centro delantero con remates dentro del área: el 1-0 al minuto 13 y el 3-0 al 66.

Por esta actuación, Ibarra fue considerado por la Liga MX como el Jugador del Partido; además de sus dos goles, el ecuatoriano destacó con cuatro balones ganados en el área rival y el 81 por ciento de precisión en sus pases.

Ibarra llegó al Pachuca para el torneo Apertura-2019 y con su doblete ante el América, el primero que logra en el fútbol mexicano, llegó a nueve goles para los 'Tuzos'.

