Informe: Bautistas del sur evadieron a víctimas de abusos

Líderes de la Convención Bautista del Sur, la mayor congregación protestante de Estados Unidos, evadieron y denigraron durante casi dos décadas a los sobrevivientes de abusos sexuales por parte del clero, mientras intentaban proteger su propia reputación, según un revelador informe de investigación de 288 páginas publicado el domingo.

Estos sobrevivientes, y otros bautistas del sur preocupados por el tema, presentaron en repetidas ocasiones sus acusaciones ante el Comité Ejecutivo de la CBS, “sólo para encontrar una y otra vez oposición, evasivas e incluso franca hostilidad de algunos miembros del Comité Ejecutivo”, se afirma en el reporte.

La investigación realizada a lo largo de siete meses fue realizada por Guidepost Solutions, una empresa independiente contratada por el Comité Ejecutivo después de que delegados que acudieron a la reunión nacional del año pasado insistieran en que se llevara a cabo una pesquisa externa.

“Nuestra investigación reveló que, durante muchos años, unos cuantos líderes de alto rango del Comité Ejecutivo, junto con asesoría legal externa, controlaron en gran medida la respuesta del Comité Ejecutivo a estos reportes de abuso... y se centraron en particular en evitar alguna responsabilidad de la CBS”, afirma el informe.

“Para alcanzar este objetivo, los sobrevivientes y otros que denunciaron los abusos fueron ignorados, no se les creyó, o se enfrentaron con el argumento constante de que la CBS no podía actuar debido a su política respecto a la autonomía de la iglesia —incluso si eso significaba que agresores condenados continuaran en el ejercicio de su ministerio sin aviso o advertencia a su iglesia o congregación actual_”, señala el informe.

El presidente de la CBS, Ed Litton, dijo el domingo en un comunicado que está “dolido profundamente” por las víctimas y agradeció a Dios por su trabajo para impulsar a la CBS hasta este momento. Hizo un llamado a los bautistas del sur para que se lamenten y se preparen para cambiar la cultura de la congregación y aplicar reformas.

“Rezo para los bautistas del sur comiencen a prepararse el día de hoy para tomar medidas concretas para abordar estos fracasos y trazar un nuevo rumbo cuando nos reunamos en Anaheim”, dijo Litton.

Entre las principales recomendaciones del informe se incluyen:

- Formar una comisión independiente y posteriormente establecer una entidad administrativa permanente para supervisar las reformas integrales a largo plazo respecto a los abusos sexuales y las conductas indebidas relacionadas al interior del SBC.

-Crear y mantener un Sistema de Información de Agresores para alertar a la comunidad sobre los agresores de los que se tenga conocimiento.

- Proporcionar un conjunto completo de recursos que incluya protocolos, capacitación, educación e información práctica.

-Restringir el uso de acuerdos de confidencialidad y acuerdos civiles que obligan a los sobrevivientes a la discreción en asuntos de abuso sexual, a menos que lo solicite el sobreviviente.

El escándalo de abusos sexuales salió a la luz pública en 2019 a raíz de una investigación de los periódicos Houston Chronicle y San Antonio Express-News, en la que se documentaban cientos de cientos de casos en las iglesias bautistas del sur, incluidos varios en los que los presuntos autores permanecieron en el clero.

