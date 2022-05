Boliviano Hugo Dellien derrota a Thiem y se mete en 2ª ronda de Roland Garros

El tenista boliviano Hugo Dellien (N.87 del mundo) se clasificó para la segunda ronda de Roland Garros tras superar este domingo al austriaco Dominic Thiem en tres sets, por 6-3, 6-2 y 6-4 en dos horas de partido.

El tenista sudamericano no dio opción alguna a Thiem, doble finalista en Roland Garros (2018 y 2019) y campeón del US Open en 2020, pero que desde hace casi un año trata de recuperarse de una lesión en la muñeca y que este año aún no ha ganado ninguno de los cinco partidos que ha disputado desde que regresó en marzo a las canchas, por lo que ha caído al número 194 del ranking después de haber llegado a ser el 3.

En un primer set más equilibrado, el tenista sudamericano logró romper el servicio del austriaco para colocarse 3-1 y mantener el 'break' hasta apuntarse el parcial.

En los dos siguientes, Dellien hizo el quiebre de entrada y no sufrió para conservar la ventaja ante un Thiem muy cansado, que cometió muchos errores no forzados (42 por 14) y que no se procuró ni una sola bola de 'break' en todo el partido.

"Contento y feliz de haber jugado un gran partido. Obviamente Dominic no está al nivel tan alto que estuvo, pero hay que ganarle", declaró Dellien en conferencia de prensa.

"Traté de estar tranquilo y mantenerme concentrado, porque sabía que iba a darme oportunidades y que las tenía que aprovechar", añadió el boliviano, que destacó que por primera vez en un Grand Slam está acompañado por varios familiares y por su hija "y una victoria así es muy especial" y "un paso importante en mi carrera".

Dellien, de 28 años, logra su tercera victoria en un cuadro principal de un Grand Slam, ya que hasta el momento solo contaba como mejor resultado dos segundas rondas en Roland Garros y el US Open, ambas en 2019.

En 2ª ronda, el boliviano jugará contra el ruso Karen Khachanov (N.24) o el portugués Nuno Borges (N.126 y procedente de la previa, para lograr el que sería su mejor resultado en un 'grande'.

