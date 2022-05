ACTUALIZA 1-Atlas logra dramático pase a final en México con penal de último minuto y derrota

(Actualiza con citas)

CIUDAD DE MÉXICO, 21 mayo (Reuters) - Atlas, vigente campeón del fútbol mexicano, logró el sábado un dramático pase a la final del torneo Grita México C22 con un penal de último minuto a pesar de perder 4-2 ante Tigres UANL en la definición de la serie.

Los "Rojinegros" del Atlas, que ganaron 3-0 el partido de ida, alcanzaron la final por segundo torneo consecutivo con un marcador global de 5-4.

"Para mí fue un partido impresionante, nos tocó a nosotros pero felicitaciones a Tigres por la afición y por el equipo. El premio para mis jugadores es no dejar de creer, no bajar los brazos nunca. Fue un premio buscado, no fue casualidad", dijo el director técnico del Atlas, el argentino Diego Cocca.

"Lo que cuesta vale, debemos aprender a sufrir, no dejamos de creer, no fue casualidad. Tenemos un objetivo muy claro y difícil, llegar al bicampeonato y tenemos fe en que podemos lograrlo", agregó.

En el cierre de la llave, Atlas complicó la situación de Tigres a los 45 minutos cuando el colombiano Julián Quiñones anotó al rematar barriéndose en el área un centro enviado por Luis Reyes desde el sector izquierdo.

Tigres estuvo cerca de empatar a los 49 minutos con un potente disparo del francés André-Pierre Gignac que desvió el portero colombiano Camilo Vargas.

El árbitro César Arturo Ramos señaló penal a favor de Tigres a los 51 minutos después de que el defensor argentino Hugo Nervo cometió falta a Gignac dentro del área.

Tres minutos después, el delantero francés metió el penal con un disparo pegado al poste derecho.

Gignac metió su segundo gol a los 59 minutos cuando remató potente de derecha un centro enviado por el colombiano Luis Quiñones.

Atlas estuvo cerca de anotar el segundo tanto a los 64 minutos cuando Julián Quiñones escapó por velocidad desde el medio campo e ingresó al área, pero mandó su disparo por un costado del poste izquierdo.

El árbitro volvió a marcar penal a favor de Tigres a los 71 minutos después de revisar una jugada en el VAR donde el defensor peruano Anderson Santamaría derribó dentro del área al uruguayo Nicolás López.

Y Gignac volvió a convertir el penal a los 73 minutos con un potente disparo.

Tigres metió el gol que le daba el acceso a la final a los 81 minutos con un remate de cabeza del chileno Igor Lichnovsky dentro del área chica tras una serie de rebotes.

Cuando parecía que Tigres estaría en la final, el árbitro marcó penal a favor de Atlas a los 95 minutos tras revisar una jugada en el VAR donde el zaguero Jesús Angulo derribó por la espalda a Aldo Rocha, quien a los 100 minutos convirtió la pena máxima con un disparo que entró pegado al poste derecho.

Tigres finalizó el partido con un hombre menos por la expulsión del portero argentino Nahuel Guzmán.

"Fue un partido muy complicado y sufrido, lamentablemente nos hacen bastantes goles y eso no puede pasar, pero gracias a Dios marcamos el gol al último. Este equipo tiene bastante personalidad y sueños, y queremos seguir trascendiendo", dijo Rocha a la cadena TUDN.

Atlas conocerá el domingo a su rival de la final cuando se resuelva la serie entre América y Pachuca, que en el partido de ida empataron 1-1. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)