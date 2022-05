Nuevos casos de viruela del mono en EEUU, Europa y Australia

(Bloomberg) -- Casos nuevos y sospechosos de viruela del mono han surgido en la ciudad de Nueva York, Suecia, Canadá y las dos ciudades más grandes de Australia en los últimos días, en señales de que el pariente raro y potencialmente mortal del virus de la viruela, tradicionalmente confinado a las regiones de África, ahora se ha esparcido a través del mundo.

Los científicos están buscando vínculos entre las infecciones dispersas que han estado surgiendo en el hemisferio norte durante aproximadamente dos semanas. El patógeno generalmente causa síntomas similares a los de la gripe, seguidos de una erupción que a menudo comienza en la cara y se extiende por todo el cuerpo. La enfermedad a menudo dura de dos semanas a un mes.

El virus no se propaga de manera eficiente entre las personas, ya que se necesita el contacto directo con fluidos corporales, llagas infecciosas, material contaminado o gotas respiratorias grandes para la transmisión. Pero el peligro de que ocurran incluso con poca frecuencia es evidente en la medida en que el virus ha viajado ahora, con cierta evidencia de propagación comunitaria y casos apareciendo en muchos rincones del mundo.

El aumento de las infecciones puede ser una complicación ligada a una de las mayores victorias humanas sobre las enfermedades, dijo Ana Rimoin, catedrática de enfermedades infecciosas y salud pública de la Universidad de California, Los Ángeles.

“La erradicación de la viruela fue uno de los mayores logros en la historia de la salud humana y la salud pública”, dijo. “Pero, por supuesto, ha dejado al mundo sin inmunidad a los virus de la viruela. No es sorprendente comenzar a ver que ocurren más casos cuando las personas están expuestas”.

La viruela del mono es significativamente menos peligrosa que la viruela, aunque aún puede ser fatal. Se cree que la variante que circula actualmente mata a alrededor del 1% de las personas infectadas.

Los expertos del mundo médico y financiero dijeron que el riesgo para la salud mundial sigue siendo bajo, ya que el virus no se propaga fácilmente y las medidas de contención son generalmente efectivas, particularmente en comparación con el covid-19.

“Somos cautelosamente optimistas sobre el riesgo”, dijo Jonathan Miller, analista de Evercore ISI en Nueva York. “La incubación de la viruela del mono suele durar entre nueve y diez días. Una infección de avance más lento hace que una enfermedad sea más fácil de contener y le da a los médicos más tiempo para responder en el curso de una infección”.

Se han identificado alrededor de una docena de brotes de viruela del mono en África desde la década de 1970. Si bien las autoridades aún no han identificado el reservorio donde el patógeno permanece entre brotes, creen que los roedores y los pequeños mamíferos en África ayudan a propagarlo a otros animales y humanos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El primer caso de Australia se diagnosticó en un hombre de unos 30 años que tenía síntomas menores mientras visitaba el Reino Unido, antes de regresar a Melbourne. Se detectó un segundo en un hombre de unos 40 años que desarrolló una enfermedad leve después de regresar a Sídney desde Europa.

Él primer caso en EE.UU. este año se identificó a un hombre de Massachusetts que había viajado recientemente a Canadá, donde las autoridades investigan hasta 13 casos en Montreal, según informes de prensa. Otro posible caso está siendo investigado en la ciudad de Nueva York, mientras que se han informado dos infecciones más en el Reino Unido, lo que eleva el total allí a nueve.

Se han notificado otros casos posibles o confirmados en España, Portugal, Francia e Italia.

