Bolsonaro elogia a Elon Musk en viaje sorpresa a Brasil

(Bloomberg) -- Los esfuerzos de Elon Musk para comprar Twitter Inc. recibieron el respaldo entusiasta del presidente Jair Bolsonaro durante su visita sorpresa a Brasil, donde las acusaciones de difusión de noticias falsas a través de las redes sociales son un tema candente antes de las elecciones presidenciales de octubre.

El hombre más rico del mundo fue invitado por el Gobierno brasileño para discutir la inversión en el país, la implementación de nueva tecnología para monitorear la deforestación del Amazonas y un plan para llevar internet de banda ancha a regiones remotas, incluidas escuelas rurales y comunidades indígenas, dijo el Ministerio de Comunicaciones en un comunicado el viernes.

Pero fue la compra de Twitter lo que destacó Bolsonaro cuando los dos hombres hablaron con un grupo de líderes empresariales y estudiantes reunidos en un hotel a unos 113 kilómetros de São Paulo, donde se llevó a cabo la reunión.

“Recibimos su anuncio sobre la compra de Twitter como un soplo de esperanza”, dijo Bolsonaro a Musk, calificándolo de protector de la libertad. “El mundo entero está sufriendo con personas que están dispuestas a robarnos esa libertad”.

Musk se ha vuelto aún más popular entre los partidarios de Bolsonaro después de anunciar que quería tomar el control de Twitter para defender la “libertad de expresión”. Twitter y Facebook eliminaron varias publicaciones de las redes sociales del propio presidente brasileño después de que las compañías determinaran que estaba difundiendo falsedades sobre temas como el covid-19 y la seguridad del sistema de votación electrónica de Brasil.

Bolsonaro, quien está siendo investigado en Brasil por supuestamente difundir noticias falsas, ha intensificado su retórica contra el tribunal supremo del país y sus autoridades electorales, lo que generó preocupaciones de que podría disputar el resultado de las elecciones de octubre si perdía.

Musk, en respuesta a las preguntas de estudiantes antes de las declaraciones de Bolsonaro, habló sobre el impacto positivo de los vehículos autónomos en la economía, con la apertura de más puestos para desarrollar la tecnología y los vehículos que el cierre de empleos relacionados a la conducción.

