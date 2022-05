Acciones EE.UU. evitan mercado bajista, caen por séptima semana

(Bloomberg) -- Un dramático repunte al final de la sesión sacó al S&P 500 del borde de un mercado bajista, pero aun así el índice se hundió por séptima semana consecutiva en una racha de debilidad que no se veía desde 2001.

El índice de referencia cerró el día con pocos cambios, después de que una liquidación anterior lo hiciera caer más del 2% desde el máximo de cierre de enero, cumpliendo con la definición común de un mercado bajista. Al final de otra semana volátil, el vencimiento mensual de las opciones vinculadas a acciones y fondos cotizados en bolsa exacerbó las oscilaciones de precios. Los bonos del Tesoro de EE.UU. avanzaron junto con el dólar a medida que los activos refugio captaron la atención de los operadores.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 tuvo pocos cambios a las 4 p.m., hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 cayó 0,3%

El Dow Jones Industrial Average tuvo pocos cambios

El índice MSCI World avanzó 0,4%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,2%

El euro cayó 0,3% a US$1,0556

La libra esterlina subió 0,2% a US$1,2489

El yen japonés sufrió pocos cambios a 127,87 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años retrocedió cinco puntos básicos al 2,78%

El rendimiento de los bonos de Alemana a 10 años tuvo pocos camboos en 0,94%

El rendimiento de los bonos del Reino Unido a 10 años avanzó tres puntos básicos al 1,89%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 0,9% a US$113,23 el barril

Los futuros del oro cambiaron poco

