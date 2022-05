Xiaomi 12 Pro: rendimiento, pantalla y cargador de alta gama

ILUSTRACIÓN - Xiaomi se ha ganado una reputación como proveedor de teléfonos móviles especialmente asequibles, pero el Xiaomi 12 Pro da un salto en la escala de precios. Foto: Franziska Gabbert/dpa

En los últimos años, Xiaomi se ha ganado una reputación como proveedor de teléfonos móviles especialmente asequibles, incluso con modelos de alta gama a muy bajos precios. Pero los tiempos cambian, y todo se encarece, incluido el actual modelo Xiaomi 12 Pro. El nuevo Xiaomi 12 Pro es uno de los móviles equipados con el procesador más rápido hasta la fecha en un teléfono Android, el Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Xiaomi ha alojado el sistema de alto rendimiento en una noble carcasa con bordes ligeramente redondeados. El dispositivo se siente bien al tacto, y el dorso aterciopelado de la funda es insensible a las huellas dactilares. El dispositivo se suministra en versiones de entre ocho y doce gigabytes (GB) de RAM. En la prueba de referencia PCMark, el Xiaomi 12 Pro obtuvo más de 13.000 puntos, lo que lo sitúa en lo más alto de la tabla de rendimiento general. Los resultados de la prueba "3DMark", en cambio, que se centra en los juegos y el rendimiento de la tarjeta gráfica, fueron dispares. En una primera prueba se mostraron algo menos de 78 fotogramas por segundo en una sola ejecución, lo que promete un buen rendimiento en los juegos. Sin embargo, al repetir el test, un sobrecalentamiento del dispositivo impidió finalizar la prueba. Los dispositivos de tope de gama de Android, como el Samsung S22+, cuentan con una mejor gestión del calor. La duración de la batería del Xiaomi 12 Pro se queda algo corta en comparación con lo que ofrecen otras compañías. En pruebas estándares, esta ascendió a ocho horas y 40 minutos. Los mejores modelos de Samsung ofrecen algo menos de diez horas. Xiaomi compensa esta modesta cifra con un cargador de 120 vatios extremadamente rápido. En el uso diario, este permite recargar la batería completamente en solo 20 minutos. Más allá de que la fuente de alimentación pesa 220 gramos, y es así comparativamente pesada, ningún otro teléfono móvil disponible en el mercado está en condiciones de competir con estos valores. Además, el 12 Pro es compatible con carga inalámbrica de hasta 50 vatios. Samsung y Apple no alcanzan este valor ni siquiera con un cable. En las pruebas destacó asimismo la brillante pantalla AMOLED de 6,73 pulgadas, no solo por la excelente reproducción del color, sino también porque los contenidos de la pantalla son fáciles de visualizar incluso con luz ambiental brillante. Xiaomi utiliza aquí la mejor clase de pantalla (A+). La pantalla tiene una frecuencia de refresco de hasta 120 hercios. Esto garantiza un desplazamiento más suave y la máxima fluidez durante los cambios rápidos de fotogramas en los juegos. El Pro también es capaz de reducir esta frecuencia a 1 hertz para los contenidos estáticos con el fin de ahorrar energía. En definitiva, la pantalla está a la altura de lo que se espera en un móvil de gama más alta. Y junto con los altavoces cuádruples de Harman Kardon con soporte para Dolby Atmos, Xiaomi ofrece a sus usuarios un minicine de bolsillo. A primera vista, las tres cámaras de la parte trasera son menos competitivas dentro de la gama alta. Además de la cámara principal, hay solo un zoom óptico dual. Y el ultra gran angular no puede hacer fotos macro, por lo que los entusiastas de la fotografía con zoom tendrán que recurrir a otros modelos. En las pruebas prácticas se obtuvieron buenas fotos, entre otros por la posibilidad de difuminar fácilmente el fondo de la imagen. Sin embargo, a la hora de hacer fotos nocturnas, el Xiaomi 12 Pro carece de la riqueza de detalles de otros dispositivos Android como el Pixel 6 Pro de Google o el Mate 40 Pro de Huawei. Entre las características positivas se encuentran el estabilizador óptico de imagen, que evita las fotos borrosas, y el software de la cámara, que reduce los enormes datos de los tres sensores de 50 megapíxeles a un tamaño de archivo razonable. Este permite optimizar cuatro píxeles a un píxel, por lo que al final un archivo de 12,5 megapíxeles queda reducido a un resolución normal. Los resultados de las pruebas con la cámara frontal fueron bastante decepcionantes. Las fotos carecen de nitidez debido a la falta de autofoco. Además, la cámara de 32 megapíxeles no puede grabar vídeos en 4K. Hay otras características que realmente se podrían esperar de un móvil de gama alta, pero que el Xiaomi 12 Pro no ofrece. El dispositivo no permite activar una E-SIM, y también carece de ranura para una tarjeta de memoria micro SD. Y en lugar del actual estándar de interfaz USB 3.0, el 12 Pro solo ofrece USB 2.0, lo que ralentiza notablemente, por ejemplo, la transferencia de voluminosos archivos de vídeo. También es extraño que Xiaomi no ofrezca una clase de protección IP para el 12 Pro. Sin embargo, probablemente esto se deba a que el fabricante quería ahorrarse el coste de la certificación, ya que el compartimento de la tarjeta SIM, por ejemplo, ha sido dotado de una junta de goma que protege contra el agua y el polvo, como es habitual en los teléfonos con certificación IP68. Conclusión: para un teléfono móvil que con un precio de lista de poco menos de 1050 euros (aproximadamente 1.100 dólares) casi alcanza el nivel de Samsung o Apple, la lista de limitaciones es quizás demasiado larga. Sin embargo, el mercado ha reaccionado rápidamente, y ya hay algunas tiendas que ofrecen el Xiaomi 12 Pro a un precio más justo. dpa