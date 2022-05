Primas deuda suben en todo el mundo por mayor temor a recesión

(Bloomberg) -- Las primas de riesgo del mercado crediticio se están disparando a nivel mundial a medida que los inversionistas descuentan cada vez más el riesgo de que las economías no puedan resistir las alzas de tasas de los bancos centrales.

El jueves, el costo de asegurar los bonos corporativos estadounidenses de alto rendimiento y de grado de inversión alcanzó niveles vistos por última vez en 2020. En general, ocurrió lo mismo en Europa y Asia, todo en el contexto de las enormes pérdidas registradas recientemente para las acciones y otros activos clave.

“Los mismos problemas que enfrenta el mercado de valores esta semana se han manifestado en primas de riesgo crediticio más amplias, que ahora se centran en las crecientes preocupaciones de crecimiento que entran en escena”, escribió Barry McAlinden, estratega sénior de renta fija para América en UBS Financial Services, en un correo electrónico.

Los mercados crediticios están bajo presión a medida que los inversionistas se enfrentan a la perspectiva de tasas de interés más altas y al deterioro de las perspectivas económicas mundiales. Eso, junto con la inflación desenfrenada, está disminuyendo el apetito por los activos de mayor riesgo.

“Es realmente difícil. Hemos estado hablando del riesgo de estanflación durante mucho tiempo y obviamente vamos en la dirección equivocada”, dijo Michael Koehler, estratega de crédito en Landesbank Baden-Wuerttemberg. Koehler desconfía de que surja una mayor volatilidad en el mercado crediticio.

La aversión al riesgo congeló la emisión de nueva deuda en Europa, rompiendo una racha ininterrumpida de 12 días, la segunda racha más larga del año. También congeló las nuevas emisiones en EE.UU., deteniendo el impulso de la semana que superó las estimaciones semanales de emisión por primera vez en dos semanas.

