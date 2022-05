"Lego Star Wars: La Saga Skywalker", acción y humor para toda la familia

SCREENSHOT - La princesa de Lego toma el bláster y emprende la lucha contra las tropas de asalto del Imperio. Foto: The LEGO Group/STAR WARS & Lucasfilm Ltd. & Warner Bros. Entertainment Inc/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Los aficionados de "La Guerra de las Galaxias" no lo han tenido fácil en los últimos años. Una trilogía cinematográfica de secuelas desastrosas y escasas novedades en videojuegos apenas pudieron ser compensadas por una serie de streaming bastante decente como "The Mandalorian". En este desalentador contexto destaca, sin embargo, el estudio de desarrollo de videojuegos Traveller's Tales. Desde hace más de 15 años, sus juegos de Lego en el universo de Star Wars son una fuente regular de buen humor. En "Lego Star Wars: La Saga Skywalker" no hay lugar para el patetismo bélico y las escaramuzas familiares melodramáticas, ya que el entretenimiento y el humor son onmipresentes. La mezcla de combates, pruebas de habilidad y juegos coleccionables puede contar con una audiencia de millones de personas de una amplia gama de edades. En comparación con sus predecesoras, "La saga Skywalker" ofrece más acción sin sacrificar el ingenio acostumbrado de la serie. "La saga Skywalker" cuenta la historia completa de la épica superproducción de forma abreviada. En los nueve episodios de la saga cinematográfica, Luke, Yoda y Rey participan en persecuciones por el espacio, luchan contra malvadas tropas de asalto, se benefician del poder de los Jedi y destruyen alguna que otra Estrella de la Muerte. En la entrega, casi todos los personajes y naves espaciales del universo de Star Wars están presentes, y proporcionan momentos nostálgicos para los fans jóvenes y mayores. El juego también se puede disfrutar de a dos a pantalla partida desde el sofá. En cuanto a la jugabilidad, se trata de una típica aventura de acción desde la perspectiva por encima del hombro. Los aficionados asumen el papel uno de los conocidos personajes de La Guerra de las Galaxias y participan en emocionantes batallas contra el Imperio. Para ello utilizan blasters o sables láser, saltan sobre sus oponentes y utilizan sus habilidades para abatir a sus enemigos. Con los jugadores al volante, numerosos vehículos, como los planeadores terrestres o las gigantescas máquinas de combate llamadas AT-AT, arrasan con todo a su paso. Las misiones en sí son simples versiones abreviadas de los momentos más icónicos de la saga cinematográfica. En general, el objetivo es llegar con éxito al final de cada sección. El clímax es el combate contra el malévolo Darth Vader u otros villanos conocidos de la serie. Pero por muy marcial que pueda parecer, al igual que sus predecesores, el título no es un brutal juego de tiros y disparos, sino una entrañable aventura con aspecto de Lego. Mientras que en los originales dominan el patetismo y el dramatismo, Traveller's Tales adorna cada momento de melancolía con ironía. Las tropas de asalto caen como fichas de dominó durante los desfiles, Darth Vader se da el gusto de tomar un café caliente antes de su primera misión, y en las batallas espaciales las naves enemigas se chocan unas a otras al mejor estilo comedia. Lego no sería Lego si no permitiera a los jugadores el goce de desmantelar gran parte del escenario en pequeños ladrillos de Lego. Estos no solo aportan mucho dinero para desbloquear nuevas figuras, sino que también son la base para construir nuevos equipos, por ejemplo, un terminal para desbloquear el camino o un cañón para acabar con un enemigo especialmente persistente como el legendario cazarrecompensas Boba Fett. Los jugadores no tienen que demostrar ninguna habilidad particular en la construcción: solo basta con pulsar un botón. Lo que es una pena, ya que un poco más de la típica diversión que implica la construcción con ladrillos de Lego habría hecho que el juego ganara unos cuantos puntos más. El juego divide a los personajes en clases con habilidades especiales. Han Solo es un excelente francotirador que apunta a cámara lenta. La estudiante jedi Rey utiliza sus habilidades de la Fuerza para construir pequeñas torres que le permiten alcanzar terrenos más altos. Las tropas de asalto lanzan granadas, y robots como R2-D2 abren nuevos caminos resolviendo en los terminales pequeños rompecabezas con piezas rotativas. Esto ofrece muchas posibilidades de juego. Algunas de estas habilidades pueden mejorarse con los ladrillos Lego recogidos. Sin embargo, también es verdad que pasan decenas de horas antes de que los jugadores hayan desbloqueado todas las figuras y habilidades. Algunas zonas solo se pueden visitar con el héroe adecuado, que desbloquea nuevas secciones con sus habilidades. Por lo tanto, el juego está lejos de terminar tras el triunfo sobre el imperio del mal. El "juego libre" permite explorar y experimentar con las habilidades del héroe sin presión de tiempo. Ninguna misión es un gran desafío. Aquí nadie muere, y las batallas son fáciles de ganar, incluso para los jugadores inexpertos. "Lego Star Wars: La Saga Skywalker" es un pasatiempo al estilo Lego que tanto jóvenes como mayores pueden disfrutar en todas las consolas. En resumen: acción colorida y divertida para toda la familia. dpa