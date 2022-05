Kostin de Goldman: valoración acciones sube posibilidad recesión

(Bloomberg) -- Los inversionistas bursátiles de Estados Unidos descuentan mayores probabilidades de recesión de las evidentes a partir de indicadores macroeconómicos positivos, según estrategas de Goldman Sachs Group Inc.

“Una recesión no es inevitable”, escribieron en una nota los estrategas de Goldman liderados por David Kostin. “Las rotaciones dentro del mercado de valores de EE.UU. indican que los inversionistas están valorando probabilidades elevadas de una recesión en comparación con la fortaleza de los datos económicos recientes”.

Como ejemplo, Kostin citó la debilidad de las acciones cíclicas en comparación con los sectores defensivos desde enero, que dijo que mostró una caída de 17 puntos porcentuales. “El desempeño relativo de estos dos factores ha seguido de cerca el nivel del índice ISM durante más de una década”, indicó Kostin. “El ISM actualmente se encuentra en 55, pero el rendimiento relativo de las acciones cíclicas frente a las defensivas implicaría un nivel por debajo de 50”.

Las acciones de EE.UU. se han visto golpeadas este año a medida que las señales de una inflación obstinadamente alta y una Reserva Federal restrictiva aumentan el espectro de una recesión económica. El S&P 500 ahora registra una baja del 18% desde su máximo de enero y se acerca al territorio de mercado bajista, luego de registrar el miércoles la peor caída diaria desde junio de 2020 después de los informes de resultados de los principales minoristas de EE.UU.

Pero mientras es ampliamente esperado que las acciones sigan cayendo, la opinión de que los temores de una recesión inminente son exagerados ha sido repetida por estrategas que van desde Kate Moore de BlackRock Inc. hasta Marko Kolanovic de JPMorgan Chase & Co. Kolanovic está confiado de que las cosas pueden mejorar para las acciones estadounidenses a medida que avanza el año.

Al comparar el desempeño del S&P 500 en 12 recesiones desde la Segunda Guerra Mundial, Kostin de Goldman dijo que el índice de referencia de EE.UU. se contrajo de máximo a mínimo en una mediana del 24%. Una caída similar para el índice desde su máximo histórico de enero lo acercaría a los 3.650 puntos, casi un 7% por debajo de los niveles actuales, mientras que la caída promedio del 30% lo llevaría a 3.360, afirmó Kostin.

El mercado de futuros también implica que los dividendos del S&P 500 caerán casi un 5% en 2023. “Durante los últimos 60 años, los dividendos del S&P 500 no han disminuido fuera de una recesión”, dijo el estratega.

Entre los sectores, Kostin dijo que los factores defensivos y de calidad han tendido a tener un desempeño superior 12 meses antes del comienzo de una recesión. “A lo largo de cinco recesiones desde 1981, la experiencia mediana observa que la energía, los productos básicos, la atención médica y los servicios públicos tuvieron un desempeño superior al del índice”, escribió.

Nota Original:

Goldman’s Kostin Says Stocks Pricing Elevated Odds of Recession

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.