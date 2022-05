Harley detiene envíos dos semanas por problemas de cumplimiento

(Bloomberg) -- Harley-Davidson Inc. sufrió la mayor caída en 15 meses después de que el fabricante de motocicletas informara que detendrá casi todo el ensamblaje y los envíos durante dos semanas debido a un “asunto de cumplimiento normativo” con una pieza de uno de sus proveedores.

La decisión, tomada por “mayor precaución”, se produjo después de que Harley recibiera información no especificada de un proveedor a principios de esta semana, según un comunicado emitido el jueves. La interrupción no afecta a las motos eléctricas LiveWire de la empresa. La compañía declinó entregar información adicional o especificar el proveedor.

La noticia es un nuevo tropiezo para Harley, que ya ha estado lidiando con la escasez de chips, los altos gastos en materias primas y otros problemas de la cadena de suministro. El director ejecutivo, Jochen Zeitz, un antiguo ejecutivo de Puma SE que tomó el timón en 2020, ha reducido drásticamente los costos, ha salido de mercados no rentables y reducido el inventario para aumentar los precios de las motocicletas.

Las acciones de Harley caían un 13% a las 10:07 a.m. en Nueva York, la mayor caída intradía desde febrero de 2021.

La decisión implica un problema para los concesionarios de Harley, que ya han tenido dificultades para conseguir inventario, dijo George Gatto, propietario de dos tiendas Harley en el área de Pittsburgh.

“Es la temporada alta para esta parte del país, por lo que este es el momento absolutamente equivocado para que esto suceda”, dijo en una entrevista. “Ya no estamos recibiendo los vehículos que nos prometieron, y ahora, de repente, empeora”.

