Esfuerzos chinos por reponer reservas con petróleo ruso no violarían sanciones de EEUU, dice Casa Blanca

A BORDO DEL AIR FORCE ONE, 19 mayo (Reuters) - Los esfuerzos de China por reponer sus reservas estratégicas con petróleo ruso no contravendrían las sanciones de Estados Unidos, dijeron el jueves representantes de la Casa Blanca a bordo del Air Force One.

China está en conversaciones con Rusia para comprar mayores suministros de petróleo con el fin de añadir a sus inventarios estratégicos de crudo, según un artículo de Bloomberg News del jueves.

Estados Unidos ha liderado los esfuerzos mundiales para prohibir las importaciones de petróleo ruso en el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Moscú. (Reporte de Trevor Hunnicutt y Jarrett Renshaw; Editado en español por Javier Leira)