DT de Uruguay niega estar enfocado en un cambio generacional

El director técnico de la selección uruguaya, Diego Alonso, dice que no gasta sus "energías" en pensar en el futuro relevo de jugadores históricos como Luis Suárez y Edinson Cavani porque está enfocado en el Mundial de Catar-2022, en una entrevista el jueves con AFP.

Barros Blancos, Uruguay, 19 Mayo 2022 (AFP) - El director técnico de la selección uruguaya, Diego Alonso, dice que no gasta sus "energías" en pensar en el futuro relevo de jugadores históricos como Luis Suárez y Edinson Cavani porque está enfocado en el Mundial de Catar-2022, en una entrevista el jueves con AFP."Mi visualización y mis energías están puestas en lo que puede suceder de acá a seis meses", asegura el entrenador en el Complejo Celeste, en Barros Blancos, al norte de Montevideo."No estoy enfocado en si va a haber un cambio generacional porque no lo sé, habría que preguntarles a ellos si van a dejar de jugar, quizás siguen jugando y siguen estando en la selección", estima sobre Suárez y Cavani.Las carreras de los atacantes estrella de la Celeste, ambos de 35 años, son objeto de especulaciones, ya que ambos acaban a fin de mes sus vinculaciones con el Atlético de Madrid (Suárez) y el Manchester United (Cavani).Para Alonso, la edad de los jugadores "no es una barrera ni para abajo ni para arriba"; es el rendimiento, las características y lo que pueden potenciar en sus compañeros lo que interesa. Como director "he tenido al 'Conejo' Pérez en México, que tenía 42 años y atajaba, y también a un chico de 17".Por eso insiste en que, lejos de preocuparle el ritmo de preparación con que lleguen estos jugadores al Mundial, que se jugará desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, confía en que son "jugadores de selección" que tienen "un historial" y cuyos desempeños estarán al mejor nivel.Pero además, aclara, para el inicio del Mundial faltan seis meses en los que pueden pasar "muchas cosas", como que esos jugadores sean titulares en sus próximos clubes y tengan un gran rendimiento.Tras casi cinco meses al mando de la Celeste, el 'Tornado' Alonso dice que vive la experiencia "día a día" y se ha sentido "súper a gusto" en su nueva responsabilidad, que asumió en un clima de tensión a falta de cuatro fechas para el final de las eliminatorias sudamericanas y en las que Uruguay estaba fuera de puestos de clasificación."Nos hemos sentido cómodos y nos han hecho sentir cómodos desde el primer momento". - Primer objetivo, cumplido - Alonso, de 47 años, comenzó su carrera como entrenador en el local Bella Vista y el popular Peñarol antes de saltar a México, donde dirigió a Pachuca y Monterrey. También estuvo en los paraguayos Guaraní y Olimpia, antes de recalar en Inter Miami, equipo que tiene a David Beckham entre sus dueños.Su llegada a dirigir a la Celeste en reemplazo del veterano Oscar Tabarez, que estuvo en el cargo desde 2006 hasta fines de 2021, colocó bajo lupa su desempeño, una presión que Alonso asegura que ha vivido de forma "muy natural", acostumbrado a ella por su experiencia previa como técnico de clubes."La presión tiene que ver con lo que uno siente o presiente de lo que te pueden dar los jugadores y a nosotros todo el tiempo nos dieron sensación de tranquilidad", sostiene el entrenador.La palabra "confianza" sale una y otra vez de su boca. Confianza en los jugadores, confianza en el cuerpo técnico, confianza en el trabajo que ha hecho hasta ahora -aunque él siempre habla en plural- y confianza en lo que les depara el Mundial.Primera prueba de fuego, superada: Uruguay logró una fuerte arremetida en las últimas cuatro fechas del premundial y clasificó a Catar-2022 como tercero de Sudamérica, detrás de los poderosos Brasil y Argentina. - "Cuestión del pasado" - Los amistosos que la selección sostendrá en junio serán "una gran posibilidad de trabajar para nosotros" y no solo para ganar al rival, como sucedió en los partidos de eliminatorias.La Celeste enfrentará a México (2 de junio), Estados Unidos (5 de junio) y Jamaica (11 de junio).Será también una ocasión para evaluar "a algunos futbolistas que hemos tenido la posibilidad de entrenar y que no han tenido la posibilidad de jugar, o algún jugador al que le va muy bien en sus equipos y que cuando ha estado con nosotros quizá no ha tenido mejor rendimiento: ver el juego de cada jugador".En cuanto a los rivales que enfrentará en el Mundial, Portugal, Ghana y Corea del Sur (Grupo H), considera que se trata de un grupo "parejo" donde cada uno tiene su potencial y "se puede hacer fuerte"."Para ponerlo de una forma gráfica, creo que nosotros podemos ganar los tres partidos pero también podemos perder los tres partidos", sostiene. "Va a depender de cuán bien lleguemos cada una de las selecciones en lo futbolístico y a nivel emocional".De esos choques, el de Ghana evoca aires de revancha por aquel triunfo de la Celeste en penales en cuartos de final de Sudáfrica-201 tras la mano de Suárez para evitar -en el último minuto de la prorroga- el tanto que le daba a los africanos la victoria y el pase a semifinales.Pero para Alonso, aquel episodio es "cuestión del pasado" y ve el partido que se jugará el 1 de diciembre como lo que es: definitorio por ser el último de la serie.ll/ma