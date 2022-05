Cómo personalizar el sonido de los auriculares

ILUSTRACIÓN - La aplicación "SoundID" puede ser una herramienta útil a la hora de personalizar el sonido de los auriculares de acuerdo a las preferencias personales. Foto: Zacharie Scheurer/dpa

En las pruebas, los auriculares True Wireless siempre tienen un rendimiento excelente. Pero tras desempaquetarlos y probarlos por primera vez, el sonido puede llegar a decepcionar. La aplicación "SoundID", del desarrollador lituano Sonarworks, puede ser una herramienta útil a la hora de personalizar el sonido de los auriculares de acuerdo a las preferencias personales. La aplicación, gratuita y sin rastreadores, mide primero la audición de ambos lados con señales sonoras y la reacción del usuario ante ellas. A continuación, se realiza una prueba con dos versiones A-B, durante la cual se detectan las preferencias personales de escucha. El requisito previo para la prueba y el "SoundID" individual resultante es la creación de una cuenta de usuario, que no tiene ningún coste. La aplicación, que está disponible para dispositivos Android (a partir de la versión 9) e iOS, no se conecta a la salida de audio de todo el sistema. La calibración individual del sonido solo funciona si tanto el modelo de auriculares como la aplicación de audio utilizada para escuchar música son compatibles. En cuanto a los auriculares, Sonarworks es compatible con más de 360 modelos, tanto intra como supraaurales. El desarrollador enumera casi 30 servicios y aplicaciones de audio compatibles, incluyendo Spotify, Youtube Music, Deezer, Apple Music y el reproductor VLC. Según Sonarworks, el soporte de hardware y software se seguirá ampliando. Los usuarios que no encuentren sus auriculares en la lista pueden probar "SoundID" con perfiles generales predefinidos. Fundada en 2012, Sonarworks procede originalmente del sector de la música profesional y desarrolló su tecnología de personalización del sonido para los estudios de grabación. Según la empresa, unos 100.000 estudios de todo el mundo utilizan "SoundID" para personalizar el sonido de sus altavoces y auriculares. dpa