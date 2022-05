Wall Street cae porque se apaga el rally de las acciones de crecimiento y Target se desploma

Por Amruta Khandekar y Devik Jain

18 mayo (Reuters) - Los índices bursátiles estadounidenses caían el miércoles, ya que se desvaneció un repunte de las acciones de crecimiento y Target se desplomó después de que el minorista se convirtió en la última víctima de la subida de precios.

* Las acciones de Target Corp caían un 25,1% después de que su ganancia del primer trimestre se redujo a la mitad y de que la empresa advirtió de un mayor golpe a los márgenes por el aumento de los costos de combustible y transporte.

* Las acciones de otros minoristas como Walmart Inc, Gap Inc, Kohl's Corp, Nordstrom Inc, Costco, Best Buy, Macy's Inc y Dollar General Corp descendían entre un 4,1% y un 11,8%.

* Los 11 principales sectores del S&P bajaban en las operaciones matutinas, y los de productos básicos de consumo y de consumo discrecional perdían un 3,5% cada uno.

* "Los costos de los insumos son muy importantes para los minoristas. Hasta que no se solucione la interrupción de la cadena de suministro y bajen los costos laborales, vamos a seguir viendo a los minoristas pasar apuros", dijo Brooke May, socio gerente de Evans May Wealth.

* El aumento de la inflación, el conflicto en Ucrania, las prolongadas interrupciones de la cadena de suministro, los cierres relacionados con la pandemia en China y las perspectivas de un endurecimiento agresivo de la política monetaria han pesado en los mercados recientemente, avivando la preocupación por una desaceleración económica mundial.

* El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró el martes al Wall Street Journal que el banco central estadounidense seguirá "presionando" para que se suban las tasas de interés hasta que se vea que la inflación descienda de forma "clara y convincente", sin dudar en actuar de forma más agresiva si eso no ocurre.

* Los operadores prevén subidas de tasas de interés de 50 puntos básicos por parte de la Fed en junio y julio.

* "El mercado está muy preocupado por la subida de los tipos y por la posibilidad de que la Reserva Federal se exceda y debilite la economía", dijo May.

* El S&P 500 ha bajado un 15,6% en lo que va de 2022 y el Nasdaq ha caído más de un 24%, afectado por los valores de crecimiento.

* Las grandes empresas tecnológicas y de crecimiento, sensibles a los índices, como Microsoft Corp, Apple Inc , el propietario de Google-Alphabet Inc, Meta Platforms, Tesla Inc y Amazon.com caían entre un 1,7% y un 4% después de liderar un fuerte rebote en Wall Street en la sesión anterior.

A las 1449 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 520,63 puntos, o un 1,59 por ciento, a 32.133,98 unidades, mientras que el S&P 500 caía 79,1 puntos, o un 1,93 por ciento, a 4.009,75 unidades.

El Nasdaq perdía 243,663 puntos o un 2,03 por ciento, a 11.740,86 unidades. (Reporte de Amruta Khandekar y Devik Jain en Bengaluru Editado en español por Javier López de Lérida)