Twitter suspendió su cuenta, él decidió lanzar una red rival

(Bloomberg) -- El mes pasado, después de que Elon Musk anunciara que adquiriría Twitter Inc., un desarrollador de criptomonedas finlandés llamado Stani Kulechov tuiteó una broma diciendo que había sido seleccionado director ejecutivo interino de Twitter. En respuesta, Twitter suspendió brevemente su cuenta.

El miércoles, Kulechov dará su respuesta: construyó una red social rival basada en la tecnología de cadena de bloques que estará disponible para que cualquiera pueda acceder. La red, llamada Lens Protocol, permite que las personas publiquen y sigan a otros, pero se diferencia de Twitter en una forma importante: cada pieza de contenido está asociada con un token no fungible, lo que otorga al creador la propiedad de sus publicaciones, dijo Kulechov, fundador y director ejecutivo de la startup Aave con sede en Londres.

Musk y el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, han expresado interés en crear un Twitter más descentralizado y abrir su algoritmo. Musk también ha planteado dudas sobre si seguirá adelante con la adquisición, citando preocupaciones sobre los bots en la red.

Lens Protocol es adecuado para manejar muchos de los problemas que Musk ha dicho que le preocupan, dijo Kulechov. Las herramientas basadas en blockchain pueden ayudar a verificar identidades, prevenir el spam y presentar un sistema abierto, dijo. “El código abierto viene por default con las cadenas de bloques públicas”, dijo Kulechov.

Sus propias experiencias con Twitter, incluida la prohibición temporal, ayudaron a informar el trabajo sobre Lens Protocol, dijo Kulechov: “Como usuario, estás a merced de las plataformas”.

Atraer suficientes personas a una red social nueva es un gran desafío, ya sea para redes basadas en cadena de bloques o para otras más ideológicas, como Gab o Truth Social del expresidente estadounidense Donald Trump. Luego está la volatilidad de las criptomonedas incitada por la reciente caída de la moneda estable TerraUSD.

Kulechov no se deja intimidar. Su equipo ve potencial para que los juegos sociales y el intercambio de música se agreguen a Lens Protocol y continuarán desarrollándose en la plataforma. “Hemos estado construyendo durante mercados bajistas y alcistas”, dijo Kulechov. “Y simplemente no nos importa”.

