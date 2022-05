Turquía rechaza ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN

(Bloomberg) -- La OTAN no pudo avanzar de inmediato con el proceso de adhesión de Suecia y Finlandia después de que Turquía, que anteriormente había esbozado una amplia lista de quejas con los miembros de la alianza, rechazó la aceptación formal de las solicitudes.

Los embajadores de la OTAN se reunieron el miércoles por la mañana, pero no pudieron ponerse de acuerdo para proceder con las solicitudes después de que Turquía impidió un consenso, según personas familiarizadas con el asunto. Solo después de que todos los aliados de la OTAN den su consentimiento, Suecia y Finlandia podrán iniciar conversaciones de adhesión a la alianza.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, señaló a principios de esta semana que no permitiría que las naciones nórdicas se unieran, alegando que apoyan a los militantes kurdos que su Gobierno considera terroristas. Agregó el miércoles que sus preocupaciones se extienden más allá de Suecia y Finlandia, sino también se dirigen a cómo otros miembros de la OTAN manejan a los grupos kurdos.

“Nuestra única expectativa de nuestros aliados era que deberían haber abordado los esfuerzos de Turquía para proteger sus fronteras y establecer su seguridad de la misma manera”, dijo a los legisladores de su partido gobernante AK en el Parlamento. “La expansión de la OTAN es significativa en la medida en que se respeten nuestras sensibilidades”.

El presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos apoya firmemente a los dos países que se unen a la OTAN y trabajará para incorporarlos rápidamente a la alianza.

Mientras se consideran las solicitudes, EE.UU. “trabajará con Finlandia y Suecia para permanecer atentos a cualquier amenaza a nuestra seguridad compartida, y para disuadir y enfrentar la agresión o la amenaza de agresión”, dijo Biden antes de una visita el jueves de líderes finlandeses y suecos.

Antes de las preocupaciones de Turquía, se esperaba que los embajadores de la OTAN aceptaran rápidamente las solicitudes en lo que se consideraba una formalidad menor y firmaran los protocolos de adhesión a los pocos días de presentarse las solicitudes. Ahora, está previsto que ese momento se postergue ya que no está claro cuánto tiempo Turquía se esforzará por cumplir con sus demandas.

“No hemos perdido la posibilidad de un proceso acelerado”, dijo el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, a periodistas en Estocolmo el miércoles.

Un funcionario de la OTAN dijo que la alianza está decidida a resolver los problemas y llegar a una conclusión rápida.

Turquía está involucrada en conversaciones con Suecia y Finlandia, y los miembros de la OTAN dicen que confían en que las preocupaciones turcas puedan superarse. Sin embargo, eventualmente podrían ponerse de acuerdo con otros aliados para iniciar el proceso de adhesión, solo para vetarlo más adelante.

La ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, dijo el martes que está en contacto diario con diplomáticos turcos y que se organizará una reunión presencial “cuando llegue el momento”.

“Este es un buen día en un momento crítico para nuestra seguridad”, dijo el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, a periodistas después de recibir las solicitudes de Finlandia y Suecia. “Este es un momento histórico que debemos aprovechar”.

Hablando en una entrevista en YLE TV1 de Finlandia, Haavisto calificó la medida de Turquía como “una prueba” de “si existe la política de puertas abiertas de la OTAN” y señaló que “prácticas antidemocráticas, como la opresión, el chantaje” no son adecuadas para “una alianza de países democráticos.”

