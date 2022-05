Tom Cruise en Cannes: hago películas para la gran pantalla

Tom Cruise defendió este martes la magia de los cines y las películas para la gran pantalla, durante un encuentro con el público en el Festival de Cannes, donde presenta el nuevo "Top Gun".

"Hago películas para la gran pantalla. Mis películas no saldrán directamente en las plataformas. Ir al cine es compartir una experiencia, sea cual sea nuestra cultura o lengua", explicó la estrella hollywoodiense.

"Me gusta ir a ver las películas en sala de cine cuando salen. Me pongo una gorra para no ser reconocido", añadió ante un millar de fans, que lo ovacionaron ampliamente.

"Juntos saldremos de esta situación" añadió, en alusión a la caída de espectadores en los cines a causa de la competencia televisiva y la crisis sanitaria.

Hacía una treintena de años que Cruise no acudía a Cannes, donde esta vez es una de las principales estrellas del certamen.

Su película, que produce y protagoniza, es la secuela de su gran éxito de 1986, "Top Gun". Encarna de nuevo al piloto Maverick, rebelde y arrogante, pero con más experiencia y dispuesto a pasar la antorcha a nuevos reclutas.

"A los cuatro años ya tenía ganas de hacer cine. Crecí con las películas de Buster Keaton, Harold Lloyd, Charlie Chaplin", recordó Cruise, de 59 años.

Cruise evocó su afición a interpretar sus propias acrobacias.

"Es como preguntar a Gene Kelly porqué baila" dijo entre risas.

"Tenía cuatro años y medio. Me hice un paracaídas con mis sábanas. Subí al tejado", recordó.

"Cuando me lancé, me dije 'no es una buena idea'. Aterricé en el suelo de forma tan dura que vi las estrellas por primera vez en pleno día", añadió.

Para rendir homenaje al actor y a "Top Gun", la Patrulla de Francia, el equipo de acrobacias aéreas del ejército del Aire, sobrevolará la sede del Festival antes de la función de gala.

