"Soñaba con una noche histórica", dice Borré

El delantero colombiano del Eintracht, Rafael Santos Borré, se mostró feliz tras ganar 5-4 en los penales (1-1) al Rangers de Glasgow, marcando el lanzamiento decisivo, afirmando que "soñaba con una noche histórica".

"Siento mucha felicidad, mucha emoción, había soñado con esta noche, con una noche histórica para el club, una noche histórica para mí", dijo Borré a la plataforma Movistar+ tras el partido.

"Mi primer titulo europeo, creo que eso me llena de mucha felicidad, y ser importante para el equipo es muy lindo y me voy a quedar con este recuerdo para siempre", dijo el colombiano, autor del tanto del empate y después del último penal de su equipo.

"No imaginaba esto, sabía que con mi experiencia con este tipo de competiciones que me gustan, sabía que podía ayudar al equipo, hoy se me dio y ahora a disfrutar", añadió.

Borré también alabó el empuje de la afición del equipo germano.

"Son fantásticos, porque es un equipo que en Alemania lo destacan por eso, por esta gente que nos acompaña a todas partes, son parte de este título", aseguró Borré.

