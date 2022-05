Riesgo crediticio crece por reacción mercado ante ganancias, Fed

(Bloomberg) -- El índice CDX de deuda con grado de inversión, una medida clave del riesgo crediticio corporativo, se amplió el miércoles cuando los mercados reaccionaron a las estimaciones de ganancias por debajo de las expectativas y a un discurso extremadamente restrictivo del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el día anterior.

El diferencial del índice Markit CDX North American Investment Grade, que disminuye a medida que cae el riesgo crediticio, se amplió más de seis puntos básicos a 90,4 a las 2:11 p.m., hora de Nueva York. El CDX de deuda de alto rendimiento, que sube a medida que disminuye el riesgo crediticio, cayó más de un punto básico hasta 99,4, el nivel intradiario más bajo desde junio de 2020.

Las acciones estadounidenses se desplomaron el miércoles mientras los inversionistas evaluaban el impacto de los mayores precios en los resultados corporativos y las perspectivas de endurecimiento de la política monetaria en el crecimiento económico. Powell dijo el martes que el banco central de Estados Unidos aumentará las tasas de interés hasta que haya evidencia “clara y convincente” de que la inflación está retrocediendo, en uno de los comentarios más restrictivos que ha emitido hasta la fecha.

Las empresas de consumo sufrieron algunas de las peores pérdidas tanto en el mercado de valores como en el de bonos. Muchos minoristas —incluidos Michaels Cos Inc., Nordstrom Inc., Macy’s Inc. y Staples Inc.— vieron que sus bonos se clasificaron entre los grandes perdedores en el mercado de alto rendimiento. Target Corp., cuyas acciones cayeron más del 20% el miércoles, vio como uno de sus bonos caía entre los principales perdedores en el mercado secundario de grado de inversión. El bono cayó 1,5 centavos a 75,46 centavos.

