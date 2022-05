MERCADOS A.LATINA-Monedas y bolsas operan mixtas en medio de ligero avance global del dólar

Por Froilan Romero SANTIAGO, 18 may (Reuters) - Las monedas y bolsas de valores de América Latina registraban un comportamiento dispar el miércoles, mientras los mercados aún digerían declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, con relación a los próximos movimientos de la entidad para hacer frente al avance de la inflación. * El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, prometió el martes que el banco central estadounidense subiría las tasas de interés tanto como sea necesario para acabar con un aumento de la inflación que ha amenazado los cimientos de la economía. * "Lo que necesitamos ver es que la inflación baja de forma clara y convincente y vamos a seguir presionando hasta que lo veamos", aseguró Powell en un evento del Wall Street Journal. "Si no vemos eso tendremos que considerar movernos más agresivamente" para endurecer las condiciones financieras. * "Lograr la estabilidad de precios, restaurar la estabilidad de precios, es una necesidad incondicional. Algo que tenemos que hacer porque realmente la economía no funciona para los trabajadores o para las empresas o para cualquiera sin la estabilidad de precios. Realmente es la base de la economía", dijo. * En tanto, el índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis monedas, escalaba alrededor de un 0,3%, un día después que la divisa anotara su mayor caída diaria en más de dos meses. * El peso mexicano cotizaba en 19.9710 por dólar, con una caída del 0.21% frente al precio de referencia de Reuters del martes, tras ceder ganancias de primera hora. Previamente llegó a valorizarse hasta 19.8776 unidades, un nivel no visto desde el 19 de abril. * Al inicio de la sesión, la moneda doméstica se encaminaba a su sexta jornada consecutiva de ganancias mientras los inversionistas asimilaban los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, sobre la lucha del banco central por frenar la creciente inflación. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,82%, a 51.050,42 unidades, siguiendo el desempeño de los mercados en Wall Street, con lo que interrumpía una racha de seis sesiones consecutivas de ganancias. * El real brasileño se depreciaba un 0,51%, a 4,9639 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo retrocedía un 0,83%, a 107.891,37 puntos. * El peso chileno ganaba un 0,32%, a 849,10/849,40 por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, subía un 0,48%, a 5.047,49 unidades. * El sistema bancario chileno mantiene niveles de solvencia y liquidez adecuados pese a las condiciones financieras más restrictivas, mientras que la reducción de estímulos es fundamental para mitigar el costo del control inflacionario y que se profundicen los desequilibrios, dijo el miércoles el Banco Central en su informe de Estabilidad Financiera. * "La banca presenta riesgos acotados y niveles de solvencia y liquidez adecuados. Esto ha sido fruto de un comportamiento prudente y de las medidas extraordinarias implementadas por las autoridades financieras durante la pandemia", señaló. * El peso colombiano se depreciaría un 0,48% a 4.050 unidades por dólar, tras dos sesiones de alzas; al tiempo que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP se desvalorizaba un 0,45% a 1.499,48 puntos. * La moneda peruana, el sol, perdía un 0,08%, a 3,762/3,768 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima cedía un 0,37%, a 525,25 puntos. * Los mercados de Argentina permanecían cerrados el miércoles debido a la realización de un censo nacional, Cotizaciones a las 1436 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.030,83 2,32 -16,43 emergentes MSCI América Latina 2.338,15 2,23 11,64 Bovespa Brasil 107.859,82 -0,85 2,8976 IPC México 51.046,4 -0,81 -4,18 Argentina MerVal 90.803,43 0,932 8,75 COLCAP Colombia 1.501,17 -0,34 6,47 IPSA Chile 5.046,79 0,47 17,15 Selectivo Perú 525,45 -0,33 2,56 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 4,9641 0,00 0 Peso Mexicano 19,9691 0,00 0,00 Peso chileno 848,3 0,00 0,00 Peso colombiano 4.046,72 0,00 +0,00 Sol peruano 3,7620 0,00 +0,00 Peso argentino 117,93 +0,00 +0,00 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Vicente Valdivia)