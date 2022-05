LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30 AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Miércoles 18 de mayo de 2022

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

KIEV, Ucrania - Casi 1.000 soldados ucranianos en una enorme planta siderúrgica de Mariúpol se han rendido, según Rusia, y abandonan su enconada defensa de un lugar que se convirtió en símbolo de la resistencia de su país cuando la batalla por la estratégica ciudad portuaria parecía decidida. Por Oleksandr Stashevskyi y Ciaran McQuillan. 1.100 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-UCRANIA-GUERRA-LO ÚLTIMO: Los más recientes acontecimientos relacionados con la invasión rusa de Ucrania.

-UCRANIA-GUERRA-SOLDADO RUSO: Soldado ruso se declara culpable de crímenes de guerra.

REP-GEN BUFFALO-TIROTEO EL SUPERMERCADO

BUFFALO, Nueva York - Tops, blanco de un ataque racista en el que un chico de 18 años mató a 10 personas de raza negra, es mucho más que un supermercado. Es un centro comunitario y un sitio de reunión, cuyo cierre temporal saca a la luz las desigualdades sociales y económicas del East Side de Buffalo. Por Pia Sarkar y Noreen Nasir. 950 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

REP-GEN UCRANIA-COSTO HUMANO

KIEV - El costo humano de la guerra incluye personas que pierden miembros. Semblanzas de cinco de ellas, víctimas de explosivos rusos. Por Emilio Morenatti y Elena Becatoros. 1.500 palabras. AP Foto.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMN-GEN EEUU-HONDURAS EXPRESIDENTE

NUEVA YORK - Fiscales en Nueva York comunican a un juez que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido trasladado a una unidad menos restrictiva de la cárcel de Brooklyn en la que se encuentra después de que su abogado se quejara la semana pasada de las malas condiciones en las que estaba el exmandatario. 389 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN MÉXICO-MÉDICOS CUBANOS

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que el gobierno hará un esfuerzo para atraer a más médicos mexicanos luego del rechazo al anuncio de que Cuba enviará cientos de médicos para ayudar en las zonas rurales.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

REP-GEN EEUU-FÓRMULA LÁCTEA-EL ESTIGMA

SIN PROCEDENCIA - Algunas madres que tratan de conseguir fórmula láctea para sus bebés en una época de escasez confrontan a menudo el tono reprobatorio de gente que le pregunta por qué no amamanta a su hijo. Por Rebecca Boone, Lindsey Tanner y Jennifer Kelleher. 1.000 palabras. AP Foto.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

MUN-ECO CRISIS ALIMENTARIA MUNDIAL

BONN, Alemania - El Tesoro de Estados Unidos, varios bancos internacionales de desarrollo y otros grupos dan a conocer un plan multimillonario destinado a abordar una crisis global de seguridad alimentaria exacerbada por la guerra de Rusia en Ucrania. Por Fatima Hussein. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT EEUU-PAGA IGUALITARIA

SIN PROCEDENCIA - La Federación de Fútbol de Estados Unidos llega a un acuerdo histórico para pagar por igual a sus equipos masculinos y femeninos. Ello convierte al ente rector norteamericano en el primero de este deporte en prometer a ambos sexos una remuneración equivalente. Por Anne M. Peterson y Ronald Blum. 600 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT EUROPA LEAGUE-FINAL

SEVILLA, España - Rangers y Eintracht Frankfurt se topan en la final de la Europa League. Cualquiera que se proclame campeón reverdecerá laureles continentales tras varias décadas sin consagraciones. Por Tales Azzoni. AP Foto. Editores: partido comienza a las 1900 GMT.

DEP-CIC GIRO-GIRMAY

JESI, Italia - Un percance con un corcho de prosecco cuando celebraba su histórica victoria de etapa en el Giro de Italia provoca que el eritreo Biniam Girmay abandone la carrera. Acabó en un hospital por la herida causada tras el impacto en un ojo del corcho de una botella de prosecco que abrió para celebrar en el podio. 240 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-CIN CANNES

CANNES - Tom Cruise llega al Festival de Cine de Cannes para proyectar “Top Gun: Maverick” y ser homenajeado como el eterno héroe de acción. Por Jake Coyle. 600 palabras. AP Foto.

Con: CANNES-DIRECTOR RUSO.

ESP-CIN EUGENIO DERBEZ

NUEVA YORK - Tras la victoria de “CODA” en los Oscar, Eugenio Derbez estrena en Hulu la comedia romántica “The Valet”, que produce y protagoniza y que dice que es una “carta de amor” a los inmigrantes. La película incluye la última actuación de la difunta Carmelita Salinas, que Derbez califica como su mejor para cine. Su mayor pesar es que no haya alcanzado a verla terminada. Por Sigal Ratner-Arias. 750 palabras. AP Foto.

ESP-TEL THIS IS US

LOS ÁNGELES - Luego de seis temporadas, “This Is Us” pone fin a la saga de la familia Pearson y su creador, Dan Fogelman, dice que es el final que siempre imaginó. Por Lynn Elber. 800 palabras. AP Foto.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620.

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

-----------------------------------

EN TWITTER:

-----------------------------------

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos