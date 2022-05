Gurú indio lucha en motocicleta contra la desertificación

El activista ambiental indio Sadhguru habla en un evento de su campaña "Salvemos nuestro suelo", en la etapa alemana de su recorrido de 100 días en moto desde el Reino Unido hasta la India. Foto: Henning Kaiser/dpa

Un conocido gurú indio recorrerá el mundo durante 100 días a bordo de una moto para "concienciar a la gente". En entrevista con dpa, el maestro espiritual afirmó que su objetivo es evitar una catástrofe. Su mayor preocupación es la salud de los suelos. En su lucha contra la desertificación, las Naciones Unidas también han reforzado sus advertencias sobre los peligros de esta amenaza ambiental. Según la organización, cerca de un tercio de los suelos del planeta están degradados y carecen de valiosos nutrientes, problema que hasta 2050 probablemente se habrá extendido al 90 por ciento de los terrenos naturales del planeta. El famoso gurú se ha propuesto ahora hacer que más personas tomen conciencia de ello y que los políticos actúen. También se trata de la seguridad alimentaria, señala Sadhguru, cuyo verdadero nombre es Jagadish Vasudev. La tierra, asevera, es un complejo sistema vivo, pero la mayoría de los ministerios de agricultura del mundo la consideran como una supuesta sustancia inerte a la que simplemente se le pueden añadir algunos productos químicos. Sin embargo, el yogui subraya que los fertilizantes no siempre son la salvación, y que solo se pueden utilizar abonos para que la tierra viviente trabaje un poco mejor. Pero: "Cuando la tierra muere, es como poner un fertilizante en un desierto. Es difícil que así se produzca un cultivo". Sadhguru ya ha realizado una gira por Europa, incluyendo las ciudades alemanas de Berlín y Colonia. El famoso yogui es invitado a entrevistas, habla con influencers y se reúne con políticos y representantes de las Naciones Unidas. Pero, ¿por qué va en moto si está tan comprometido con la sostenibilidad? "Esto no es ecologismo, es un corazón humano que late por la vida que nos rodea", explica Sadhguru. "¿Sería mejor que tomara un avión? ¿O que realizara el periplo en coche? ¿O que recorrierra 30.000 kilómetros en bicicleta a mis 65 años?", responde. El gurú no acepta las críticas, y argumenta: "Deberían ver las condiciones meteorológicas en las que viajo. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de despertar a los idiotas que nunca despiertan por nada. Llevo 30 años hablando de esto y la gente dice: 'Sadhguru, esto es fantástico, Sadhguru. Estás haciendo un gran trabajo, ahora vete a dormir'. Por eso pensé que tenía que hacer algo". El activista indio busca sacar a la gente de su inercia y también cree que puede inspirar a los jóvenes, en particular con la moto y la música en sus eventos. "Quiero asegurarme de que nosotros, como generación, no seamos un desastre", asevera el gurú, que está convencido de que si se actúa en los próximos 15 o 20 años, se puede evitar el desastre. Lo especial de su misión, explica Sadhguru, es que no aborda muchos problemas a la vez, ya que entonces sería difícil aplicar soluciones políticas. Según las cifras oficiales, prosigue el gurú, Alemania tiene más componentes orgánicos en los suelos que muchos otros países. Sin embargo, acota, esta proporción no es suficiente para un clima templado, y recomienda al Gobierno alemán ofrecer a los agricultores incentivos para aumentar el componente orgánico. "La tierra es la fuente de toda la vida que se ve", enfatiza Sadhguru, al mismo tiempo que objeta que esta ahora se ara a profundidades exageradas y se deja la tierra abierta durante meses. "Esto es un asesinato de la tierra", reclama el gurú, y opina que, al menos, habría que implantar cultivos intermedios para mejorar la calidad del suelo. Según el yogui, esto se hacía hace 50 años y hoy ya no. No obstante, el activista indio, que dice haber vivido en granjas y trabajado el suelo, no quiere dictar a los agricultores que practiquen la agricultura ecológica. "Nunca digo que no se usen fertilizantes o pesticidas, porque si se dejan de usar los productos químicos ahora nuestra producción de alimentos se reducirá al 25 por ciento", explica el gurú. "Eso sería el peor desastre que se puede desatar en el planeta", enfatiza. Sin embargo, puntualiza, si se aumenta el componente orgánico, se podrán utilizar menos productos químicos en el futuro. dpa